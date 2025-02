«Su questi temi il Pd dovrà incidere di più» 

La mini riforma, ma anche la manovra da discutere in Aula subito dopo, all’ordine del giorno dell’ultima direzione regionale del Pd. A Oristano, nella sede di via Canepa sono intervenuti in trenta. Una discussione «franca e difficile», che però è servita a mettere in chiaro alcune cose e, sullo sfondo, a confermare «la validità dei principi e delle motivazioni che hanno ispirato la nascita del Campo largo in Sardegna».

Sulla sanità, dalla riunione è emerso un sostanziale via libera a quella che, ormai, quasi tutti nel Pd chiamano «leggina». Un ok con alcune raccomandazioni. Tra le altre: il partito deve incidere di più. Cioè: se il Pd, che è il partito di maggioranza relativa, viene chiamato in causa anche quando non ha assessori di riferimento, allora deve essere protagonista. Quindi, per il futuro, nelle scelte strategiche bisogna decidere assieme. Quanto alle nomine dei commissari che dovranno sostituire gli attuali direttori generali delle aziende sanitarie, tutti si sono detti d’accordo sulla necessità che siano figure altamente competenti, ovviamente individuate nell’albo, e che non rispondano alle logiche dell’appartenenza politica. Il ddl che si avvicina all’approvazione in Aula è insomma solo una prima tappa di quello che va fatto per migliorare il sistema della sanità. A iniziare dal ridimensionamento di Ares che – la presidente della Regione ha dato garanzie su questo – sarà oggetto di un successivo provvedimento. (ro. mu.)

