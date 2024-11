Su Prugadoriu, in mostra gli antichi riti della tradizione 

Seui in festa fino a domenica per Su Prugadoriu. La manifestazione in un mondo globalizzato e omologante ricompone schegge di identità, tradizione, sentimenti della comunità seuese.

Le festività di Ognissanti e dei defunti hanno visto generazioni di piccoli seuesi andare di porta in porta cercando offerte per le anime del purgatorio. Un gioco fatto con gli adulti pronti a rispondere alla questua dei piccoli con qualche dolce e della frutta secca in un universo in cui a far sorridere di gioia un bambino bastava un'arancia. Custodire la memoria di tradizione come questa equivale a disobbedire alla globalizzazione ribadendo la propria identità attraverso una narrazione particolare che ricorda chi siamo e da dove veniamo: Seui, circondato di bellezza, quella dei suo territorio con l'imponente foresta di Montarbu, dei suoi vicoli stretti, delle sue istituzioni storiche come l'ultracentenaria banda musicale.

Su Prugadoriu festa di memoria, tradizione, orgoglio, si svolge attraverso il convegno “Cogas, brugias, margofas, majargias e mazzineras” (domani alle 17,30), la tavola rotonda con i tecnici di Laore, “Promozione del prodotto di montagna” (domani alle 10,30), la proiezioni di diversi cortometraggi, la presentazione dell'annuario di Seui- Arcuerì e la musica dellaSeuInstreet band, del coro Ardasai e attraverso le maschere tradizionali s’urzu e sa mamulada. (p. m. r.)

