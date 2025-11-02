Su Prugadoriu, edizione da record 

L'edizione di Su Prugadoriu 2025 batte tutti i record di presenze confermandosi come leader delle sagre nella Barbagia Seulo. Nella sola giornata di domenica sono arrivati 200 camper e 7 pullman, una folla di visitatori ha inondato via Roma. La manifestazione dedicata al culto delle anime, giunta alla 29esima edizione, ha offerto una formula premiante: tradizione, cultura identitaria, archeologia, antropologia, biodiversità, arte, enogastronomia, laboratori, musica, tanta musica e non potrebbe essere altrimenti nel paese della Banda Rossini e della SeuInstreet che spopola in tutta l'Isola. E poi ancora convegni per interrogarsi sulle radici di saperi e riti ancestrali ma anche installazioni tra arte e antropologia. Sorprendente, quella dedicata al pianto funebre “s'attitu”. Il sindaco Fabio Moi: «Premiato il lavoro e la costanza mantenuti negli anni. Su Prugadoriu è una manifestazione particolare capace di offrire uno spaccato della tradizione della nostra comunità ma condivisa nel resto della Sardegna. Non è Halloween perché guarda alle nostre radici forse anche per questo incuriosisce ed emozione i visitatori. Ci piace che Su Prugadoriu abbia ricadute anche sul territorio. E siamo orgogliosi dei riscontri straordinari di questa 29esima edizione. Adesso, siamo pronti a fare di più e meglio per la prossima».

