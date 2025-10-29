Su Prugadoriu, anime e tradizione 

A Seui dal 31 ottobre al 2 novembre torna Su Prugadoriu: la manifestazione dedicata al culto dei defunti che diventa anche la vetrina per il paese tra tradizioni, cultura e gastronomia. Il visitatori vanno alla scoperta del paese a tutto tondo: dai musei all'incanto dei boschi e della Foresta di Montarbu a quello del centro storico, che si animerà di vita, musica etnica itinerante, e immancabili le esibizioni dell'ultracentenaria Banda Rossini di Seui e l'energia della SeuInstreet band; il cibo, quello vero della tradizione agropastorale; i laboratori artigianali che quest'anno consentiranno di misurarsi manualmente con la creazione di piccoli manufatti in legno, ferro o sa spigitta dei culurgionis.

Dalla cultura materiale a quella immateriale con la questua dei bimbi per le anime e “s'attitu” ovvero il commiato dal defunto, tradizione millenaria. Diverse le occasioni di approfondimento con un cartellone che contempla convegni e presentazione di libri.

Al centro la tradizione che vede protagonisti i bambini, cui spetta andare, di porta in porta, a chiedere offerte per le anime. Un atto di disobbedienza al mondo globalizzato che impone, a tutte le latitudini, nella notte dedicata ai defunti, di dire "dolcetto o scherzetto" mentre a Seui si dice ancora "po is animas". Un gioco per i piccoli, un rito per gli avi che nulla ha a che fare con Halloween.

Nulla di spaventoso, il gioco stringe un patto di mutuo soccorso tra vivi e morti per non dimenticare le radici esorcizzare la paura.

RIPRODUZIONE RISERVATA