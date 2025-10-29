VaiOnline
Seui.
30 ottobre 2025 alle 00:14

Su Prugadoriu, anime e tradizione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Seui dal 31 ottobre al 2 novembre torna Su Prugadoriu: la manifestazione dedicata al culto dei defunti che diventa anche la vetrina per il paese tra tradizioni, cultura e gastronomia. Il visitatori vanno alla scoperta del paese a tutto tondo: dai musei all'incanto dei boschi e della Foresta di Montarbu a quello del centro storico, che si animerà di vita, musica etnica itinerante, e immancabili le esibizioni dell'ultracentenaria Banda Rossini di Seui e l'energia della SeuInstreet band; il cibo, quello vero della tradizione agropastorale; i laboratori artigianali che quest'anno consentiranno di misurarsi manualmente con la creazione di piccoli manufatti in legno, ferro o sa spigitta dei culurgionis.

Dalla cultura materiale a quella immateriale con la questua dei bimbi per le anime e “s'attitu” ovvero il commiato dal defunto, tradizione millenaria. Diverse le occasioni di approfondimento con un cartellone che contempla convegni e presentazione di libri.

Al centro la tradizione che vede protagonisti i bambini, cui spetta andare, di porta in porta, a chiedere offerte per le anime. Un atto di disobbedienza al mondo globalizzato che impone, a tutte le latitudini, nella notte dedicata ai defunti, di dire "dolcetto o scherzetto" mentre a Seui si dice ancora "po is animas". Un gioco per i piccoli, un rito per gli avi che nulla ha a che fare con Halloween.

Nulla di spaventoso, il gioco stringe un patto di mutuo soccorso tra vivi e morti per non dimenticare le radici esorcizzare la paura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 