02 febbraio 2026 alle 00:35

Su Pranu, voragini dopo le piogge 

Sono gravi i danni provocati dalle piogge degli ultimi giorni nel territorio comunale di Sinnai. Danni pesanti soprattutto nelle strade di campagna, persino a “Su Pranu” che si sviluppa su un tracciato interamente asfaltato dalla circonvallazione nord, sino ai confini con le campagne di Maracalagonis. Le buche già esistenti da tempo si sono trasformate ora in crateri. Altre se ne sono create a tutto danno della sicurezza del traffico su auto e con i trattori.

La strada di “Su Pranu” ora è ridotta davvero male. Chi frequenta i campi reclama ancora di più gli interventi attesi anche da quindici anni per colmare le buche presenti che si sono ulteriormente allargate. «Il Comune di Sinnai – ha detto Katiuscia Concas, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici - ha già proclamato lo stato di calamità naturale. Le strade danneggiate sono diverse. L’obiettivo è quello ovviamente di intervenire non appena arriveranno i finanziamenti». (r. s.)

