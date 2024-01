Su Pozzolo varie tracce di polvere da sparo 

Positivo. L’esame dello Stub ha rilevato tracce significative di residui di polvere da sparo su Emanuele Pozzolo. Il report è stato consegnato dal Ris di Parma alla procura di Biella, che indaga sul ferimento di un 31enne alla festa di Capodanno nelle sale della Pro Loco di Rosazza (Biella). La consulenza è un tassllo importante dell'inchiesta che vede il deputato di FdI unico iscritto nel registro degli indagati.

Ora si attendono la perizia balistica, affidata alla specialista Raffaella Sorropago; poi l'analisi delle impronte digitali e gli accertamenti biologici. Ma soprattutto si attende la versione di Pozzolo. Il quale, quando è stato convocato dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Perch, come aveva spiegato il suo legale Andrea Corsaro, che è anche sindaco di Vercelli, sui giornali erano apparse deposizioni dei partecipanti alla festa, di cui però la difesa non disponeva. Pozzolo ha sempre detto di non esser stato lui a sparare e che chiarirà cosa è successo solo davanti ai magistrati. In una nota firmata dal procuratore capo di Biella, Teresa Angela Camelio, si legge che gli esiti dello Stub «confermano la prospettazione iniziale», quella della prima informativa dei carabinieri: quando è partito il colpo nessun altro stava maneggiando la pistola.

