Su Planu, tre auto distrutte dalle fiamme 

Fiamme nella notte nella via Petrarca di Su Planu, in territorio di Selargius. Il fuoco ha coinvolto tre auto con momenti di paura fra i residenti e con grossi danni ai mezzi. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Stazione di Su Planu, subito intervenuti facendo scattare gli accertamenti e le prime indagini.

Si indaga a 360 gradi senza escludere alcuna ipotesi. Sul posto non sarebbero state comunque trovare tracce di liquido infiammabile. Tutto è accaduto verso le 2,30: le fiamme si sarebbero sviluppate su un’auto in sosta, propagandosi anche a causa di un leggero vento ad altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Immediato l’allarme lanciato da automobilisti di passaggio. I Vigili del fuoco sono arrivati con due automezzi e sette operatori riuscendo rapidamente a spegnere il rogo e provvedendo poi alla messa in sicurezza del sito. Nessuna persona è rimasta ferita.

