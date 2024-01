Su Planu, segnali ad alta visibilità 

Nuova segnaletica orizzontale nel rione selargino di Su Planu. Parte da via Peretti, dalla rotonda davanti all’ospedale Brotzu sino a via Piero della Francesca, per proseguire nelle vie Loni, Montanaru e Araolla: la segnaletica sarà ad alta visibilità per eliminare i pericoli per automobilisti e pedoni. L’obiettivo, è ribadito nella determina che affida i lavori per una spesa di circa 45mila euro a un’impresa della Penisola, è garantire maggiore sicurezza nelle strade del quartiere.

I lavori di manutenzione nella viabilità seguono quelli conclusi di recente per l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in diverse zone del centro abitato, sei in tutto: in via San Mauro, via San Marco, via Vienna, via delle Begonie, via della Libertà e via Primo Maggio. Dossi che vanno ad aggiungersi agli altri trenta realizzati su tutto il territorio comunale anche durante la scorsa consiliatura, compresi i quartieri di Is Corrias e Su Planu. (f. l.)

