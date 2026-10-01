SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
02 ottobre 2026 alle 00:18

Su Planu, scuola aperta ma solo ai topi 

Seconda ordinanza di chiusura dal rientro in classe: la rabbia dei genitori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La scuola era stata chiusa per una settimana ma dopo appena quattro giorni dal rientro in classe ecco il nuovo stop. Il motivo è sempre lo stesso: la presenza dei topi nelle aule e nel cortile della primaria di Su Planu, il quartiere di Selargius che sembra invaso dai roditori. L’ordinanza di chiusura è stata firmata ieri, la seconda in appena tre settimane: derattizzazione urgente e scuola chiusa da oggi. In classe si potrà tornare - topi permettendo - giovedì 8 ottobre.

Genitori furiosi

Lezioni a intermittenza che fanno crescere il malcontento fra i genitori degli studenti, lasciati a casa per l’ennesima volta nel giro di pochi giorni. «Chiudere la scuola a distanza di appena una settimana dalla precedente derattizzazione, non è una soluzione. Un intervento-tampone che non risolve il problema, ma che ricade ancora una volta sui bambini, sulle famiglie e sulla continuità didattica», scrivono in una lettera i rappresentanti dei genitori del Consiglio d’istituto. Ieri l’incontro fra delegazione di mamme e papà e dirigente scolastico Stefano Atzori. «Abbiamo avuto un confronto franco e costruttivo, rappresentando tutta la nostra esasperazione, come genitori ma anche e soprattutto come cittadini. Abbiamo ribadito con chiarezza che il problema igienico-sanitario non è limitato solo alla scuola, ma a tutto il quartiere».

L’appello

Fra le richieste quella di un confronto pubblico con i vertici del Comune. «Chiediamo venga aumentato il numero di mastelli a disposizione del servizio mensa – dicono i genitori –, la cui attuale dotazione è del tutto insufficiente, un intervento radicale sulla struttura stessa della scuola per chiudere definitivamente tutti gli accessi ai roditori. Chiediamo anche si provveda immediatamente a portare al macero tutto il materiale in disuso accatastato da anni nei cortili interni, che rappresenta un ricettacolo inaccettabile: termosifoni sostituiti e mai smaltiti, banchi vecchi, sedie rotte e spazzatura di ogni genere. Come rappresentanti dei genitori del Consiglio d'istituto, ma prima di tutto come cittadini di questa comunità non intendiamo rassegnarci a questa situazione di degrado. Siamo aperti e disponibili a qualsiasi altra iniziativa che si voglia portare avanti insieme per il bene dei nostri figli e del nostro quartiere».

Il sindaco

Emergenza - che riguarda anche il resto della città - al centro della lettera inviata proprio mercoledì sera dal sindaco Gigi Concu al Servizio Antinsetti della Città metropolitana. La richiesta è doppia: «Programmare, con la maggiore tempestività possibile, un intervento ampio sull'intero territorio, partendo dai plessi scolastici comunali, in particolare nelle relative aree esterne». Inoltre - scrive il sindaco - «chiediamo di valutare, se possibile, un piano di monitoraggio periodico, per evitare che il problema si ripresenti nei prossimi mesi. I nostri uffici», conclude Concu, «rimangono a disposizione per qualsiasi supporto possa servire per organizzare al meglio il lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

regione

Aeroporti, 30 milioni bloccati per la società unica che non c’è

Nel Documento finanziario nessuna traccia di quei fondi 
sentenza

Pranzo in pieno Covid alle terme di Sardara, condannati in quattro

Un anno e mezzo agli ufficiali della “Sassari”, otto mesi al manager e al sindaco di Mandas 
Francesco Pinna
Camera.

Legge elettorale, primo scoglio superato

Bocciate a voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità dell’opposizione 
Trasporti

Stop ai treni tra Oristano e San Gavino

Domani e domenica, e poi il 17 e 18 ottobre, si viaggerà sui bus sostitutivi 
Marco Noce
Caso Garlasco

Sempio, i Poggi non saranno parte civile

I consulenti della Procura: il Dna sulle unghie di Chiara non è contaminato 
roma

Sgarbi in terapia intensiva: «Condizioni critiche ma stabili»

Apprensione per lo storico dell’arte e politico ricoverato da mercoledì al Gemelli  