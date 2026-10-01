Su Planu, scuola aperta ma solo ai topi 

La scuola era stata chiusa per una settimana ma dopo appena quattro giorni dal rientro in classe ecco il nuovo stop. Il motivo è sempre lo stesso: la presenza dei topi nelle aule e nel cortile della primaria di Su Planu, il quartiere di Selargius che sembra invaso dai roditori. L’ordinanza di chiusura è stata firmata ieri, la seconda in appena tre settimane: derattizzazione urgente e scuola chiusa da oggi. In classe si potrà tornare - topi permettendo - giovedì 8 ottobre.

Genitori furiosi

Lezioni a intermittenza che fanno crescere il malcontento fra i genitori degli studenti, lasciati a casa per l’ennesima volta nel giro di pochi giorni. «Chiudere la scuola a distanza di appena una settimana dalla precedente derattizzazione, non è una soluzione. Un intervento-tampone che non risolve il problema, ma che ricade ancora una volta sui bambini, sulle famiglie e sulla continuità didattica», scrivono in una lettera i rappresentanti dei genitori del Consiglio d’istituto. Ieri l’incontro fra delegazione di mamme e papà e dirigente scolastico Stefano Atzori. «Abbiamo avuto un confronto franco e costruttivo, rappresentando tutta la nostra esasperazione, come genitori ma anche e soprattutto come cittadini. Abbiamo ribadito con chiarezza che il problema igienico-sanitario non è limitato solo alla scuola, ma a tutto il quartiere».

L’appello

Fra le richieste quella di un confronto pubblico con i vertici del Comune. «Chiediamo venga aumentato il numero di mastelli a disposizione del servizio mensa – dicono i genitori –, la cui attuale dotazione è del tutto insufficiente, un intervento radicale sulla struttura stessa della scuola per chiudere definitivamente tutti gli accessi ai roditori. Chiediamo anche si provveda immediatamente a portare al macero tutto il materiale in disuso accatastato da anni nei cortili interni, che rappresenta un ricettacolo inaccettabile: termosifoni sostituiti e mai smaltiti, banchi vecchi, sedie rotte e spazzatura di ogni genere. Come rappresentanti dei genitori del Consiglio d'istituto, ma prima di tutto come cittadini di questa comunità non intendiamo rassegnarci a questa situazione di degrado. Siamo aperti e disponibili a qualsiasi altra iniziativa che si voglia portare avanti insieme per il bene dei nostri figli e del nostro quartiere».

Il sindaco

Emergenza - che riguarda anche il resto della città - al centro della lettera inviata proprio mercoledì sera dal sindaco Gigi Concu al Servizio Antinsetti della Città metropolitana. La richiesta è doppia: «Programmare, con la maggiore tempestività possibile, un intervento ampio sull'intero territorio, partendo dai plessi scolastici comunali, in particolare nelle relative aree esterne». Inoltre - scrive il sindaco - «chiediamo di valutare, se possibile, un piano di monitoraggio periodico, per evitare che il problema si ripresenti nei prossimi mesi. I nostri uffici», conclude Concu, «rimangono a disposizione per qualsiasi supporto possa servire per organizzare al meglio il lavoro».

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