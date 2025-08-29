«Su Planu ostaggio di sporcizia e degrado» 

Sporcizia, degrado e un’area cani chiusa da ormai un anno. Non c’è pace per il quartiere di Su Planu costretto a fare i conti con una serie di problematiche.

I disagi sono stati messi nero su bianco in una lettera inviata da una residente Rossana Rita Lopes, al sindaco Gigi Concu: «C’è grande preoccupazione» scrive la residente, «per la situazione di totale abbandono di alcune aree del quartiere di Su Planu, ormai caratterizzate da incuria, assenza di manutenzione urbana e in particolare della mancata raccolta delle deiezioni canine che stanno rappresentando un serio problema igienico-sanitario, oltre ad una fonte continua di disagio per i residenti».

E prosegue: «Il quartiere, già da tempo mostra evidenti segnali di abbandono, con aree “verdi” e marciapiedi sporchi e trascurati. Spero che l'amministrazione comunale valuti soluzioni immediate e strutturali nell'interesse dei cittadini e della comunità». Un caso eclatante è quello dell’area cani di via Machiavelli. Nella parte aperta ci sono erbacce e tappeti di aghi di pino. L’altra è chiusa da un anno in attesa di un progetto di riqualificazione, che per ora di fatto, tiene tutti fuori.

