Su Planu, ok all’ultima lottizzazione 

Via libera all’ultima lottizzazione di Su Planu. Case, parcheggi, e finalmente il completamento della strada che consentirà il passaggio di un bus Ctm nel quartiere di Selargius da sempre tagliato fuori dal trasporto pubblico.

Un altro tassello nel percorso di completamento del piano di risanamento che - oltre alla chiusura del comparto incastonato fra via Mossa e via Montanaru - accelera l’iter per ridisegnare la zona fra via Peretti, via Loni e via Montanaru, con spazi verdi, un mega parco urbano, parcheggi e percorsi ciclopedonali. A disposizione ci sono più di quattro milioni finanziati dalla Regione oltre a un fondo stanziato dal Comune di Selargius.

Via libera

Il sì in Consiglio è di pochi giorni fa.

Al centro della delibera portata in Municipio la variante urbanistica e l’autorizzazione al convenzionamento con le opere di urbanizzazione da realizzare nell’ultimo lotto da completare, il Comparto 7: adeguamento dell’illuminazione pubblica e delle reti idriche in via Mossa, alcune opere anti allagamenti, e il tratto mancante di strada fra via Montanaru e vico Mossa. «Stiamo mettendo fine al sistema di opere di urbanizzazione mai completate a Su Planu», evidenzia il sindaco Gigi Concu, titolare anche della delega all’Urbanistica, dopo il via libera dell’assemblea civica di piazza Cellarium.

Ora parte l’iter per le pratiche attuative. La lottizzazione prevede nuove abitazioni ma soprattutto parcheggi, verde pubblico e il completamento della strada di collegamento tra via Mossa e via Montanaru.

«Una strada oggi di fatto privata, a tratti bianca, con pezzi in cemento, arrangiata negli anni, che non è mai diventata pubblica perché cade in parte su proprietà privata e in parte su comparti diversi», spiega Concu.

I mezzi pubblici

Proprio quella strada è la chiave per far arrivare il bus Ctm a Su Planu, rione di Selargius - lontano dal resto della città - da sempre non servito dai mezzi pubblici. «Finora Ctm non poteva passare perché un mezzo pubblico non può transitare su strada privata», ricorda il sindaco. Con il convenzionamento i privati dovranno completarla e l’amministrazione potrà riaprire il tavolo con l’azienda di trasporto pubblico per istituire la linea attesa dai residenti. Un traguardo atteso dai residenti, e più volte auspicato anche dal consigliere comunale di minoranza Omar Zaher, ora anche in qualità di delegato metropolitano per il Trasporto pubblico locale e la sicurezza stradale.In parallelo prosegue l’iter per le altre opere già finanziate da Regione e Comune per il quartiere: il mega parco urbano, i percorsi ciclabili e il nuovo centro di aggregazione sociale. Un pacchetto di oltre 4 milioni di euro che, insieme all’ultima lottizzazione, trasforma un piano di risanamento nato negli anni Ottanta in una vera rigenerazione urbana.

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