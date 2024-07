Su Planu, nuove case per 240 residenti 

Sì del Consiglio comunale di Selargius al completamento del quartiere di Su Planu.

Approvata la variante - all’interno del piano di risanamento urbanistico - che di fatto sblocca la costruzione di nuove case e l’arrivo di 240 nuovi residenti nella lottizzazione incastonata fra via Montanaru e via Loni. Lì dove al momento regnano discariche e erbacce. «Mancano solo due lotti e il quartiere sarà al completo, poi torneremo alla carica per avere il passaggio di un bus dentro il rione», annuncia il sindaco Gigi Concu dopo il via libera dell’assemblea civica di piazza Cellarium.

Via libera

Dopo anni c’è l’ok di tutti i proprietari al “convenzionamento” del comparto rimasto sinora bloccato. Venticinquemila metri cubi in totale, 17mila dedicati alle nuove abitazioni: un palazzo a cinque piani, e una decina di villette a schiera, il resto della superficie sarà utilizzato per realizzare nuove strade di collegamento, parcheggi e aree verdi. «Un tassello importante che consente di riqualificare una parte strategica del quartiere», ribadisce il sindaco.

La pratica ha incassato anche il voto favorevole del capogruppo del Pd Omar Zaher, da sempre in prima linea per il quartiere satellite di Selargius. «È una questione di coerenza», dice il consigliere di minoranza, «io per primo ho sollecitato più volte questo intervento importante e ora non mi posso tirare indietro. Inoltre non ci saranno più scuse per l’eventuale passaggio dei mezzi pubblici all’interno del quartiere che chiediamo da tempo».

Impianti sportivi

Entro l’estate approderà in Consiglio comunale anche la variante che trasformerà il vecchio Tennis club di Su Planu in un grande polo sportivo polivalente, dove il tennis viene ridimensionato per lasciare spazio al padel, con i primi campi già pronti e utilizzati. Lavori work in progress per costruire un palazzetto per lo sport, ci sarà anche una piscina al coperto, un centro riabilitativo, una spa, una piccola foresteria. Un progetto da 12 milioni di euro che prevede anche oltre 200 parcheggi all’interno: una soluzione che finalmente metterà la parola fine al problema della sosta selvaggia all’ingresso del rione selargino.

Al Comune spetterà realizzare un centro di aggregazione con all’interno sale per conferenze e riunioni, uno sportello per i cittadini e uno spazio per le associazioni di quartiere, un centro giovani e per gli anziani, e una sala multimediale. Tutto immerso in un’oasi verde nel cuore del rione selargino, con un parco urbano di oltre tre ettari fra via Loni e via Montanaru. Il progetto c’è, manca solo l’ufficialità del finanziamento regionale.

