«Su Planu non è più un quartiere sicuro» 

Su Planu è stanca. Stanca di svegliarsi con le auto danneggiate in via Monte Bianco, con i vetri in frantumi e i cruscotti rovistati. Stanca dei furti che arrivano fin dentro i cortili dei condomini, e dei ragazzini sui monopattini truccati che trasformano marciapiedi e parchi in un circuito a 50 all’ora, senza casco e in due sullo stesso mezzo. Temi al centro dell’affollata assemblea pubblica organizzata nel fine settimana nel quartiere di Selargius al confine con Cagliari.

Raid continui

L’ultimo episodio è di pochi giorni fa: auto vandalizzate e con i finestrini rotti, in via Monte Bianco, dove è già successo in passato. Segnalazioni sui social, denunce nella stazione dei carabinieri, e la richiesta d’aiuto ribadita nell’incontro con i vertici dell’amministrazione nella sede staccata del Municipio, in via Metastasio, organizzata dal consigliere di minoranza Omar Zaher. Fra i tanti presenti Maurizio Mei, Andrea Serra, e Riccardo Zucca, residenti da anni nel quartiere. «Sta succedendo troppo spesso», raccontano a nome del quartiere di Selargius che ormai conta circa 5mila abitanti. «La sera in tanti usciamo col cane o per una semplice passeggiata: i ragazzini con i monopattini truccati sfrecciano a 50 all’ora sul marciapiede, senza casco, in due sullo stesso mezzo».

La vigilanza

Problema concentrato nei due parchi, fra via Ariosto e via Boiardo. «Chiediamo una cosa semplice: più presenza, più controlli. Non servono grandi progetti da milioni di euro, serve la Polizia municipale che passi la sera, che faccia multe. Così la gente si abitua a rispettare le regole». Stesso discorso per i furti, che in alcuni casi si sono registrati anche nei cortili interni dei condomini. «Abbiamo paura, il Comune faccia qualcosa», l’appello unanime. Un problema sicurezza che mette in allarme le famiglie di Su Planu. «Riguarda anche il centro urbano», ammette il sindaco Gigi Concu, «denunciate sempre tutto, chiamate i carabinieri, la Polizia locale. Servono le denunce per poter chiedere il supporto del Prefetto», dice rivolgendosi ai residenti.

Promesse da mantenere

Infine la promessa: «Chiederemo di aprire un tavolo con le forze dell’ordine con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. E stiamo valutando di mettere più vigilantes nei parchi». Presente anche l’assessore all’Ambiente Giuliano Palmieri. Con loro il comandante della Polizia locale - Marco Cantori - che ha fatto il punto sull’attività svolta lo scorso anno nel quartiere e ribadito la mole di lavoro su tutti i fronti: 208 interventi - per schiamazzi, danneggiamenti, ragazzini maleducati - e oltre 400 sanzioni per sosta selvaggia.Ora si attende che le soluzioni prospettate dal sindaco si concretizzino a stretto giro. «Mi auguro che dalle promesse si passi subito ai fatti», sottolinea Zaher dopo l’incontro. «Altrimenti», aggiunge, «ci saranno altre iniziative per far sentire la voce di Su Planu».

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