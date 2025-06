Su Planu, inaugurati gli spalti della palestra 

Taglio del nastro per le gradinate della palestra scolastica di via Ariosto, a Su Planu, inutilizzati da sempre per un cavillo burocratico. Ieri mattina l’inaugurazione con rappresentati del Comune di Selargius, le famiglie e gli studenti del quartiere, il dirigente Stefano Atzori e lo staff dell’Istituto comprensivo.

«Un risultato che arriva dopo vent’anni di attesa, frutto dell’impegno di tutti», il commento delle mamme e dei papà del Consiglio di istituto. «Oggi restituiamo agli studenti dell’istituto e al quartiere di Su Planu un fondamentale spazio di socialità e sport, sicuro e improntato sull’inclusività», aggiungono i genitori. Presenti anche il consigliere comunale di minoranza Omar Zaher, e la vicesindaca Gabriella Mameli con l’assessora alla Pubblica istruzione Sara Pilia che hanno parlato anche a nome del sindaco Gigi Concu: «Un altro tassello dell’amministrazione nel percorso di valorizzazione degli impianti sportivi comunali».

RIPRODUZIONE RISERVATA