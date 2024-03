Su Planu, in 5mila senza bus 

Circa cinquemila residenti e nessun bus per Su Planu, il quartiere di Selargius incastonato fra Cagliari e la 554. Un disagio lamentato da anni dai residenti, con tanto di interrogazioni in Consiglio comunale, e l’ennesimo appello lanciato da chi abita nel rione: «Siamo isolati da tutto, chiediamo almeno un pollicino che passi nelle strade principali».

Gli appelli

La stessa richiesta che da almeno dieci anni viene puntualmente riproposta, ma ancora senza risposte. «Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: avere un piccolo bus è una necessità per noi», dice Marta Piredda a nome del quartiere. «Finora però non ci è stata mai data nessuna certezza. Così come siamo tagliati fuori anche dalle linee notturne perché il percorso non prevede fermate vicine, e per l’ennesima volta vengono penalizzati i giovani di Su Planu e Muline Becciu».

Una battaglia portata avanti in Comune dal capogruppo del Pd Omar Zaher. «Ormai ho perso il conto delle volte che ho chiesto a sindaco e Giunta di attivarsi per poter avere un bus nel quartiere», dice. «Ci sono tanti anziani che non utilizzano l’auto e chiedono mezzi del trasporto pubblico per potersi spostare. I vertici del Ctm mi hanno assicurato la disponibilità, il Comune però deve sollecitare». Stesso discorso per i bus notturni: «La sperimentazione sta andando molto bene, confido che il percorso venga allargato anche a Su Planu», aggiunge Zaher che da mesi si sta battendo per il potenziamento del trasporto pubblico in notturna dopo la tragica morte della figlia Najibe: «I giovani devono uscire la sera con la certezza di poter tornare a casa in sicurezza».

Il sindaco

Problema che in Comune conoscono bene. «Parliamo di un’esigenza sicuramente sentita e comprensibile, che mi ha visto nel corso degli anni impegnarmi in prima persona per cercare di portare i mezzi pubblici nel quartiere, attualmente sprovvisto», commenta il sindaco Gigi Concu. «Ovviamente non si tratta di una decisione che un Comune possa prendere autonomamente. Occorre il coinvolgimento e benestare del Ctm», sottolinea Concu, «con il quale ho più volte affrontato la questione senza ottenere risposte positive».

Il Ctm

Sulla richiesta del pollicino, «al momento non sono pervenute all’azienda richieste ufficiali relative al quartiere di Su Planu», dichiarano dal Ctm con l’invito di «presentare le istanze attraverso i canali appropriati. Per quanto riguarda gli autobus notturni», precisano ancora dall’azienda, «abbiamo collaborato con la Regione per istituire tre linee che coprono gli otto Comuni serviti, sebbene non tutti i quartieri siano inclusi. Tuttavia», si legge nella nota del Ctm, «siamo aperti a valutare un possibile ampliamento del servizio, attualmente in fase sperimentale, qualora la Regione aumenti il numero di chilometri da coprire».

