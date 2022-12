Su Planu e Is Corrias, allarme furti 

«Purtroppo la situazione non è cambiata dai mesi precedenti ad ora, anzi si susseguono fatti sempre più gravi», dice Andrea Ognissanti, portavoce del quartiere dove nell’ultimo anno si sono trasferite decine di nuove famiglie. «Basti pensare l’ultimo accaduto la settimana scorsa, quando un individuo è entrato tranquillamente a notte fonda dentro i parcheggi privati e solo grazie ad un residente è andato via. Abbiamo chiesto anche al sindaco se le telecamere installate dal Comune siano funzionanti ma non abbiamo mai ricevuto risposta. Dopo le elezioni non ha avuto più nessuna interazione col quartiere», aggiunge il ragazzo. «È inaudito non sentirsi sicuri nemmeno in casa propria. La cosa preoccupante è che le istituzioni sono in silenzio nonostante sappiano il notevole disagio vissuto nel quartiere».

Gli ultimi episodi risalgono a qualche giorno fa. Con tanto di video pubblicato sui social da un residente che riprende un uomo - con cappuccio in testa – entrato nel cuore della notte nel cortile interno di un condominio di via Ogliastra. Non un episodio isolato, come racconta chi abita nel rione di Is Corrias.

Vetri spaccati e furti dentro le auto in sosta lungo la strada, e incursioni notturne all’interno dei palazzi. È allarme ladri nei due quartieri satellite di Selargius - Is Corrias e Su Planu - lì dove le segnalazioni, e le denunce, stanno diventando quasi all’ordine del giorno.

Escalation

Paura

Inevitabile la preoccupazione di chi abita nei palazzi fra via Ogliastra e via Goceano, così come in via Gallura. Tanto che nei mesi scorsi c’è chi si è attrezzato installando un sistema di videosorveglianza condominiale, «dopo che sono state rubate alcune biciclette dai garage all’interno dei palazzi», raccontano. «E ora stiamo valutando di potenziare il sistema anche all’esterno, perché chi parcheggia per strada ormai non si sente più al sicuro».

A Su Planu

Situazione di allarme che si allarga al vicino quartiere di Su Planu. In questo caso i furti si concentrano nelle auto in sosta. Due gli episodi segnalati nella stessa notte - fra lunedì e martedì scorsi: uno vicino al centro commerciale di via Piero della Francesca, l’altro in via Monte Serpeddì.

La dinamica risulta la stessa: vetri spaccati nel lato passeggero, con cruscotto e cofano rovistati. «Oltre al danno c’è il problema che mi hanno rubato un computer portatile che avevo dentro l’auto», racconta Alessandro Belestrino, «fra l’altro un pc aziendale, della società Leonardo Cae che sta sviluppando la scuola di volo alla base di Decimomannu. All’interno non c’è nessun dato classificato, ma si tratta comunque di un computer sensibile», dice. Tutto regolarmente denunciato ai carabinieri. «Dovrebbe essere successo intorno alle 5 del mattino perché a quell’ora mio padre ha sentito un rumore sospetto», ricorda il ragazzo, «ma mai mi sarei immaginato una cosa del genere».

