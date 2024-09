Su Planu, cresce l’allarme baby gang 

C’è chi parla di baby gang, chi di un gruppetto di adolescenti che passano i pomeriggi e le serate in giro per Su Planu a dar fastidio e minacciare i residenti. «Non vivono nel quartiere», precisa Omar Zaher, consigliere comunale a Selargius e da sempre in prima linea per il rione incastonato fra Cagliari e la 554. Lì dove da tempo si concentrano episodi di vandalismo: lanci di bottiglie e pietre contro case e passanti, raid e furti nelle auto in sosta, e rifiuti abbandonati negli spazi verdi della zona.

Gli ultimi raid

Nei giorni scorsi gli ultimi episodi: le ennesime sassaiole contro alcune case di via Monte Monviso, e gruppi di ragazzini che si divertono a importunare chi frequenta il nuovo punto panoramico della lottizzazione Tranzellida, così come in via Monte Bianco. C’è anche chi racconta - in anonimato per paura di ritorsioni - di un episodio spiacevole di alcuni giorni fa in via Monte Marmolada: un uomo avrebbe rimproverato un gruppo di ragazzini mentre lanciavano bottiglie di vetro contro auto e persone di passaggio, sino all’arrivo di alcuni ragazzi più grandi che lo avrebbero accerchiato e minacciato.

I residenti

Pericoli confermati da Marta Pireddu a nome dei residenti del rione di Selargius. «Più si va avanti più sembra che la situazione peggiori anziché migliorare, forse perché chi compie questi gesti non si sente controllato, tantomeno punito con sanzioni», dice. «Abito nel quartiere da tanti anni, in queste condizioni non lo è mai stato, e mette tristezza leggere che è diventato quasi invivibile. Si è iniziato dalle bottigliette abbandonate nelle aree verdi, problema che il Comune ha pensato di arginare togliendo tavolini e panchine», ricorda Pireddu. «Ora però si sta passando alla violenza e c’è un serio problema sicurezza segnalato da tanti residenti: spero davvero non si arrivi a episodi catastrofici».

Il consigliere

Preoccupato anche il capogruppo del Pd Zaher: «Voglio avere la certezza che le telecamere presenti funzioni e si inizi a punire questi vandali. Si deve trovare una soluzione una volta per tutte con le forze dell’ordine: non solo il quartiere sta subendo dei danni, parlo delle abitazioni e degli spazi pubblici», sottolinea il consigliere comunale, «ora si sta addirittura mettendo a rischio la sicurezza delle persone».Il Comune, oltre alle telecamere attivate da tempo, ha potenziato i controlli con i vigili urbani. «Comprendiamo il disagio e stiamo monitorando attentamente la situazione, anche grazie al pattugliamento quotidiano della Polizia municipale», assicura il sindaco Gigi Concu. «L’attenzione dell’amministrazione è massima in tutto il territorio».

