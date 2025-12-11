Su Planu, con i tatuaggi la beneficenza per gli animali 

“Ink for love, inchiostro in cambio d’amore”. Uno slogan che racchiude il senso del progetto pensato dal famoso tatuatore, Federico Marcia in arte “Fema”, con un gruppo di amici, pronto a prendere vita col primo appuntamento in programma domani nel centro commerciale “I Mulini” di Su Planu.

Protagonisti i tatuaggi dell’artista residente a Selargius, che per l’occasione diventano dei veri e propri gesti d’amore: «Tutto il ricavato sarà donato in beneficenza», spiega il tatuatore annunciando l’iniziativa di domani, dalle 9 alle 20, nella galleria della struttura commerciale di via Piero della Francesca. Tattoo, animazione, degustazioni e serata dj dalle 18.

«Con questa prima iniziativa abbiamo scelto di sostenere l’associazione “Amici del branco”, da anni impegnata a curare e aiutare gli amici a quattro zampe in difficoltà», racconta “Fema”, che per oltre dieci ore realizzerà tatuaggi senza guadagnare neanche un euro. «Anche il centro commerciale ci ospiterà a costo zero, così come il dj e chi offrirà il catering».

Un primo appuntamento che ha richiamato l’attenzione di decine di persone già in lista per un tatuaggio, ma l’iniziativa è aperta a chiunque anche senza appuntamento.

«È solo l’inizio», annuncia “Fema”, «l’intenzione è organizzare altri eventi per aiutare chi più ha bisogno, un appuntamento itinerante più volte all’anno e ogni edizione avrà una finalità diversa».

In prospettiva c’è anche la nascita di un’associazione: «La missione è fare del bene attraverso i tatuaggi».

