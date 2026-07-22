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Selargius.
23 luglio 2026 alle 00:46

Su Planu, auto nel mirino dei baby vandali 

Finestrini sfondati e oggetti rubati. I residenti: «Raid di ragazzini in monopattino» 

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«In trent’anni mai visto niente del genere, il quartiere è in balìa di un gruppo di baby vandali in monopattino». Lo dice, e lo ripete, Silvia Usai, residente in via Monte Gran Sasso - nel rione selargino di Su Planu - una delle tante “vittime” che si è ritrovata l’auto con i finestrini in frantumi. L’ennesimo atto vandalico nella frazione di Selargius al confine con Cagliari, e il caso torna in Consiglio con un’interrogazione urgente presentata dai banchi della minoranza.

Terra di nessuno

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è di pochi giorni fa. «Purtroppo sta succedendo troppo spesso», racconta la proprietaria dell’utilitaria presa di mira nella zona alta del quartiere. L’amara sorpresa la mattina presto: «Due finestrini rotti, non hanno neanche preso i pochi euro che c’erano dentro, tantomeno le sedie sdraio per il mare. Sembra quasi lo facciano per il gusto di causare danni, e questo forse fa ancora più paura». Non un caso isolato, purtroppo. «I miei vicini hanno denunciato più volte il tentativo di furto del loro furgone, e di recente è stata danneggiata anche un’altra auto in via Monte Rosa», aggiunge Silvia Usai. «Purtroppo da tempo la sera vaga il solito gruppo di ragazzini che sfrecciano col monopattino, il loro divertimento è scorrazzare nelle vie del quartiere, e molto spesso provocano e insultano chiunque incontrino per strada». Da qui la richiesta di maggiori controlli. «Non possiamo chiedere la presenza fissa delle forze dell’ordine, ma più telecamere sì», dice Usai a nome del vicinato. «Nella nostra via, per esempio, non ci sono, ne servirebbe almeno una per monitorare e poter risalire ai responsabili».

Dibattito in Consiglio

L’argomento è finito ancora una volta al centro del dibattito politico nell’Aula di piazza Cellarium. «Purtroppo succede a Su Planu e nel resto della città, dobbiamo garantire la sicurezza per i nostri cittadini che giustamente non si sentono più tranquilli», chiede il consigliere di minoranza Omar Zaher dopo l’ultimo atto vandalico nel quartiere selargino. «Troppi danni alle auto in sosta e anche diversi furti, il Comune deve fare qualcosa per risolvere il problema».Situazione conosciuta in Municipio. «Comprendiamo la preoccupazione e le lamentele dei residenti e invitiamo a fare le dovute segnalazioni alle forze dell’ordine, con le quali il dialogo è costante», la risposta del sindaco Gigi Concu. «Così come costante è l’attenzione sul territorio grazie anche alle telecamere che speriamo possano fornirci elementi per identificare i responsabili degli ultimi atti vandalici». Lo scorso anno gli “occhi elettronici” comunali erano serviti per immortalare la distruzione delle panchine nella lottizzazione Tranzellida, e risalire agli autori.

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