Su Planu, area di confine e scenari opposti 

A volte basta una strada per creare due realtà opposte. È quello che è successo a Su Planu, quartiere di Selargius stretto al confine con Cagliari, ieri durante l’allerta meteo arancione.

Mentre nel capoluogo il sindaco Massimo Zedda ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole per il maltempo, a Selargius il collega Gigi Concu ha scelto di lasciare le porte degli istituti aperte. Una decisione che ha spaccato le famiglie: c’è chi ha preferito tenere i figli al sicuro a casa e chi, sfidando la pioggia e l’incertezza, li ha accompagnati in aula. «Ci si chiede quale sia il senso di far parte della città metropolitana se poi, proprio quando si dovrebbe ragionare in modo coordinato, si agisce invece in ordine sparso», si domanda Marta Cuccuru, evidenziando che «si è scaricato al senso di responsabilità dei genitori la scelta di restare a casa, considerato che nei comuni dell’hinterland, e nel mio caso specifico Cagliari, la cittadinanza è stata invitata a “evitare al massimo gli spostamenti, in particolar modo i pendolari e a tenere libere le strade di accesso ai presidi ospedalieri” e oggi la scuola di Su Planu è frequentata da numerosi pendolari di breve e medio raggio».

Mamma Roberta ha preferito tenere la figlia a casa: «Tra maltempo e termosifoni non funzionanti ho preferito questo. Nella classe di mia figlia su sedici bambini sono entrati in cinque». Le fa eco mamma Monica: «Speravo il sindaco firmasse l’ordinanza di chiusura, la scuola è stata chiusa per meno, non capisco la differenza tra Cagliari e Su Planu e ho preferito lasciare la bambina a casa in sicurezza».

