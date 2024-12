Su Planu, allarme raid vandalici 

Vetri in frantumi, portiere ammaccate, tutto per pochi euro recuperati fra cruscotto e sedili. È l’ennesimo raid vandalico nel quartiere di Su Planu a Selargius , stavolta nella zona fra via Loni e via Araolla. «Non sono l’unico», racconta Corrado Serra, proprietario dell’auto danneggiata pochi giorni fa: «Purtroppo il quartiere la notte è terra di nessuno, servono più controlli». Sulla stessa linea il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher, che più volte ha portato il tema in Aula.

Incursioni in aumento

Un fenomeno, quello dei vandali che prendono di mira le auto in sosta per strada, esploso durante l’estate, e non si ferma. «A me è successo pochi giorni prima di Natale, sono sceso la mattina presto per andare al lavoro e ho trovato la macchina semidistrutta», sospira Corrado Serra. Finestrino sul lato del passeggero in mille pezzi e portiere danneggiate: «È successo durante la notte a me e ad alcuni vicini». Episodi simili a quelli accaduti nel rione. «È necessario garantire un maggior controllo in tutta Su Planu”, sottolinea Marta Pireddu, referente del quartiere selargino.

Servono più agenti

Resta quindi l’allarme vandali la notte, ma sembra rientrare quello per le baby gang che durante il giorno importunavano i passanti, e la sera lanciavano sassi contro le case. Sono più presenti i vigili urbani, che da mesi hanno potenziato i controlli: «Abbiamo un servizio dedicato con due agenti che, a giorni alterni, fanno le ronde», evidenzia il comandante della Polizia locale Marco Cantori. Ha funzionato come deterrente, almeno sino alle 21, orario di fine servizio per i vigili. «La notte però non c’è alcun tipo di controllo», fa notare il consigliere comunale di minoranza Zaher, «ho chiesto più volte al sindaco di farsi portavoce delle lamentele del quartiere e di trovare una soluzione, perché evidentemente la presenza dei vigili solo durante il giorno non basta».

Il primo cittadino

La preoccupazione è condivisa dal sindaco Gigi Concu: «Abbiamo investito tanto sulla sicurezza del territorio, incluso Su Planu, dove abbiamo installato oltre trenta telecamere. Il problema dei vandali però è complesso e un’amministrazione da sola non può risolverlo. Come ho detto più volte», aggiunge Concu, «serve il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine, è l’unica soluzione per contrastare questo tipo di microcriminalità che non riguarda solo Selargius».

