Su Planu, allarme furti sulle auto 

La dinamica è quasi sempre la stessa: i ladri agiscono di notte, se è presente sfondano il deflettore, il piccolo vetro triangolare tra il finestrino anteriore e il montante della portiera, altrimenti forzano direttamente il finestrino con una ventosa. Da lì sbloccano la portiera e ispezionano l’auto, in cerca di qualunque cosa da rubare. La mattina dopo ai proprietari non resta che constatare il fatto e, eventualmente, allertare le forze dell’ordine.

Le segnalazioni

Le segnalazioni per vandalismo e furti nelle automobili continuano a moltiplicarsi dall’inizio dell’estate, e insieme ad esse le richieste dei cittadini all’amministrazione per incrementare la sicurezza. Accade in città (gli ultimi episodi in via Dessì e via delle Viole), ma soprattutto a Su Planu, dove si concentrano la maggior parte dei furti. I ladri agiscono alla cieca, tanto che, in alcuni casi, non trovano nulla da rubare. «Hanno rotto il deflettore e aperto la macchina, parcheggiata in via Monterosa, ma senza portare via niente», racconta Marta Francesca Pireddu. «È successo a fine giugno, e diverse altre macchine in zona sono state aperte quella notte». Pireddu, che vive a Su Planu dal 1995, vede spesso situazioni del genere. «Era da un po’ che non si sentivano queste cose, mentre da quest’estate ne capitano una o due alla settimana. Molta gente sta installando le telecamere nelle case perché i controlli sono pochi, i malintenzionati sanno di poter agire impuniti».

Le testimonianze

A poca distanza, in via Monte Limbara, è andata peggio a Stefano Atzeni venerdì scorso. «Mi sono accorto del furto vedendo delle transazioni bancarie effettuate nella notte. Quindi sono andato in auto a controllare e ho trovato il finestrino forzato: l’auto era stata rivoltata, e dal cassettino hanno rubato il portafogli con le carte di credito, le sigarette e una custodia per occhiali». Atzeni è immediatamente andato dai carabinieri a sporgere denuncia. «Mi hanno detto che ormai è all’ordine del giorno a Su Planu, ci sono diversi casi ogni settimana».

Altri episodi, di recente, si sono verificati sempre nella stessa zona, in via Monte Bianco e via Boiardo. «Abbiamo bisogno di protezione, servirebbero ronde notturne», afferma Manuela Angioni, che si è ritrovata l’auto danneggiata in via Petrarca. «Anche a me hanno spaccato il vetro del deflettore, anche se non sono riusciti ad aprire la macchina».

«Sono zone meno trafficate la sera, e di conseguenza maggiormente frequentate dai malintenzionati che intendono compiere certe azioni», commenta il sindaco Gigi Concu. «Abbiamo installato di recente delle telecamere e nel tempo continueremo ad aggiungerle per rendere l’area più sicura».

RIPRODUZIONE RISERVATA