Su Planu, accoltellato davanti a un bar 

Sangue nel tardo pomeriggio di ieri a Su Planu, dove un giovane di 25 anni è stato pestato e colpito pare con una coltellata per fortuna in modo non grave. Il ferito si chiama Stefano Pilleri, residente a Sinnai, che a inizio gennaio la trasmissione tv Striscia la Notizia aveva accusato di essere un presunto truffatore online.

Ferito in ospedale

Trasportato con un codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dall’ambulanza del 118, il giovane è stato ricoverato nel reparto di chirurgia maxilofacciale: è piuttosto malconcio ma non in pericolo di vita. Immediata è scattata la caccia all’aggressore da parte dei carabinieri della stazione di Sant’Avendrace che sino a tarda sera non aveva però dato esito.

L’aggressione

L’aggressione è avvenuta attorno alle 17, a poca distanza da un bar della zona. Stando a una prima sommaria ricostruzione, Pilleri aveva appuntamento con qualcuno, probabilmente per un chiarimento. Forse una trappola. Una volta arrivato sul posto sarebbe iniziata la discussione, degenerata rapidamente. Pare che il giovane sia stato prima aggredito a calci e pugni al volto, poi all’improvviso sarebbe comparso un coltello. Ad avere la peggio è stato proprio Pilleri, che si è accasciato sanguinante. Immediato l’allarme con l’arrivo dell’ambulanza del 118 e delle pattuglie dei carabinieri. Una volta sul posto i militari hanno sentito alcuni testimoni ma non hanno trovato traccia dell’aggressore. Poi hanno raggiunto il ferito in ospedale per interrogarlo e capire meglio cosa sia successo. La sensazione è che il responsabile abbia le ore contate anche perché appare improbabile che il ferito non lo conoscesse.

Le presunte truffe

Incerto per adesso il movente, anche se il sospetto è che possa avere a che fare con la vicenda delle presunte truffe diventate un caso televisivo. Stando al racconto fatto dall’inviato di Striscia, Moreno Morello, il 25enne di Sinnai avrebbe infatti convinto i venditori a spedirgli la merce in cambio di pagamenti che però non arrivavano mai a destinazione. Il metodo sarebbe stato sempre lo stesso: invio dei documenti d’identità per rassicurare la controparte, foto di un distintivo falso della Croce Rossa italiana e anche di un video in cui indossava una divisa dell’Esercito. Una volta che gli arrivava la merce, Pilleri inviava la fotografia del bonifico appena effettuato che subito dopo avrebbe però provveduto ad annullare, lasciando così a bocca asciutta i venditori.

