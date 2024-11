Su pistoccu, i cestini e calici di buon vino 

Una domenica con tante iniziative culturali e sociali, enogastronomia e le launeddas. La Pro Loco propone "Su pistoccu de su caffei", antica usanza del passato che non si può dimenticare. Con la possibilità dalle 11 di una degustazione nel salone della Piazza. Da visitare la mostra del cestino in biblioteca. Da non perdere poi la visita nelle case “Froria” in via d’Arborea e “Anedda” nella via Oristano. Organizza la Pro Loco con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Sinnai e di Laore.

In serata dalle ore 17, l'assessorato comunale alle Attività produttive proporrà nella piazza Sant'Isidoro (con la collaborazione di Masise e Pro Loco), la prima rassegna enogastronomica e solidale "Calici d'autunno", con la possibilità di assaggiare il pane, l'olio, il formaggio, i salumi e il miele del territorio. Tutta roba buona per i palati più fini. (r. s.)

