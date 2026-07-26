Su Pirlo ancora stallo. E lui rompe il silenzio 

Sul caso ct interviene il diretto interessato. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della Nazionale, rompe il silenzio poco prima della mezzanotte di ieri tramite il suo profilo Instagram: «Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di ct della Nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti».Il riferimento è ai legami con l’agenzia di scommesse russa, finiti al centro del dibattito pubblico, con gran parte dell’opinione pubblica schierata contro Pirlo. «Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto.La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre»

Bufera

Mentre attorno al nome di Andrea Pirlo si scatena la polemica politica e di opinione pubblica (sui social del campione del mondo, i commenti ai suoi post sfoderano l'immancabile hashtag PirloOut), la situazione in via Allegri è al momento ferma. Paolo Maldini, il dt designato da Malagò per scelte condivise e per guidare il progetto tecnico di rifondazione, resta legato alla scelta del suo ex compagno Milan. Sulla strada restano però due macigni: se dal contratto con il club di Dubai (proprietà russa) Pirlo può svincolarsi, il ruolo di global ambassador dell'agenzia di scommesse di Mosca, ancorché in via di soluzione, e le polemiche che ne conseguono rischiano di far cadere sul traguardo il vincitore designato. Si aggiunge il rischio di un conflitto di interessi (o di opportunità): il figlio di Pirlo è affiliato a un'agenzia di procuratori, come quello di Maldini, situazione per altro affrontata in passato da un altro ct, Marcello Lippi. Alla luce di tutto ciò, Malagò riflette. E mentre Pirlo gioca con il suo United un'amichevole sul campo di Salisburgo (nell'1-1 finale in rete su rigore Tabakovic, goleador della Bosnia contro l'Italia nella fatal Zenica), il cerchio per ora non si chiude.

Effetto a catena

Un crollo del progetto Pirlo rischia di provocare un terremoto sulla posizione di Maldini: da “bocciato” potrebbe valutare un clamoroso passo indietro se la Figc si riaffidasse all'idea originaria (di Malagò) di un ritorno di Roberto Mancini; oppure nel caso di un Conte-bis che vorrebbe dire pieni poteri al ct. Insomma, un vero e proprio stallo “messicano”. A notte fonda arriva l’indiscrezione che il presidente Malagò non avrebbe dato l'ok a procedere e quindi la macchina organizzativa che avrebbe dovuto portare alla chiusura con la Figc si sarebbe fermata. Si vedrà.

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