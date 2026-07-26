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27 luglio 2026 alle 01:06

Su Pirlo ancora stallo. E lui rompe il silenzio 

Lo sfogo sui social: sono amareggiato, la politica non c’entra con le mie collaborazioni  

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Sul caso ct interviene il diretto interessato. Andrea Pirlo, candidato alla panchina della Nazionale, rompe il silenzio poco prima della mezzanotte di ieri tramite il suo profilo Instagram: «Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di ct della Nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti».Il riferimento è ai legami con l’agenzia di scommesse russa, finiti al centro del dibattito pubblico, con gran parte dell’opinione pubblica schierata contro Pirlo. «Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto.La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre»

Bufera

Mentre attorno al nome di Andrea Pirlo si scatena la polemica politica e di opinione pubblica (sui social del campione del mondo, i commenti ai suoi post sfoderano l'immancabile hashtag PirloOut), la situazione in via Allegri è al momento ferma. Paolo Maldini, il dt designato da Malagò per scelte condivise e per guidare il progetto tecnico di rifondazione, resta legato alla scelta del suo ex compagno Milan. Sulla strada restano però due macigni: se dal contratto con il club di Dubai (proprietà russa) Pirlo può svincolarsi, il ruolo di global ambassador dell'agenzia di scommesse di Mosca, ancorché in via di soluzione, e le polemiche che ne conseguono rischiano di far cadere sul traguardo il vincitore designato. Si aggiunge il rischio di un conflitto di interessi (o di opportunità): il figlio di Pirlo è affiliato a un'agenzia di procuratori, come quello di Maldini, situazione per altro affrontata in passato da un altro ct, Marcello Lippi. Alla luce di tutto ciò, Malagò riflette. E mentre Pirlo gioca con il suo United un'amichevole sul campo di Salisburgo (nell'1-1 finale in rete su rigore Tabakovic, goleador della Bosnia contro l'Italia nella fatal Zenica), il cerchio per ora non si chiude.

Effetto a catena

Un crollo del progetto Pirlo rischia di provocare un terremoto sulla posizione di Maldini: da “bocciato” potrebbe valutare un clamoroso passo indietro se la Figc si riaffidasse all'idea originaria (di Malagò) di un ritorno di Roberto Mancini; oppure nel caso di un Conte-bis che vorrebbe dire pieni poteri al ct. Insomma, un vero e proprio stallo “messicano”. A notte fonda arriva l’indiscrezione che il presidente Malagò non avrebbe dato l'ok a procedere e quindi la macchina organizzativa che avrebbe dovuto portare alla chiusura con la Figc si sarebbe fermata. Si vedrà.

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