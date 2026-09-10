Su Pinu, via alle demolizioni 

A vent’anni dal primo finanziamento, riecco le ruspe nel quartiere di Sa ’e Sulis, dove da lunedì sono partite le opere di demolizione delle vecchia palazzine di Su Pinu, che faranno posto alle nuove case popolari. Un primo lotto è già stato consegnato all’inizio dell’anno con qualche polemica.

Le costruzioni sono iniziate nel 2015, ma per varie vicissitudini hanno visto il completamento solo delle prime palazzine. Qualche giorno fa, finalmente, l’atteso avvio del cantiere che secondo il cronoprogramma dovrebbe durare un anno.

I lavori dovrebbero consentire di consegnare altri appartenenti nuovi di zecca e secondo i migliori standard europei: si tratta di 44 alloggi complessivi, per dare una risposta all’enorme richiesta di alloggi popolari che si registra da tempo in città con una graduatoria che da anni attende risposte.

Gli inquilini

«Il lotto oggetto dell’intervento, finanziato con un milione e 321mila euro, comprende 11 appartamenti, analogamente agli altri lotti previsti dal piano - spiega l’assessora comunale ai Lavori pubblici Giulia Corda -. Per consentire l’avvio delle operazioni, gli inquilini sono stati ricollocati: alcuni hanno trovato sistemazione nel nuovo lotto realizzato a valle, mentre altri sono stati trasferiti negli alloggi di via Pertini. Le attività di demolizione sono iniziate lunedì. L’avvio avviene grazie una consegna parziale dell’area, resasi necessaria per completare nei tempi dovuti le procedure di sgombero definitivo degli immobili, l’allestimento del cantiere e la gestione degli allacci e slacci della rete elettrica».«Da cronoprogramma - aggiunge l’assessora - le opere avranno una durata di un anno, salvo proroghe, dalla data di consegna definitiva dei lavori che avverrà a brevissimo. Tuttavia, l’impresa appaltatrice ha scelto di portarsi avanti con i tempi, dando per l’appunto il via alle demolizioni. Le nuove palazzine che sorgeranno saranno perfettamente conformi a tutte le normative vigenti e risponderanno appieno ai più recenti standard europei in materia di efficientamento energetico».

Vent’anni d’attesa

Nel 2007 la Regione aveva finanziato la costruzione dei 44 appartamenti a Su Pinu, stanziando circa 4 milioni di euro. Il cantiere era stato avviato in fretta nel 2017 per non perdere i soldi, ma si era dovuto arenare.

La ditta cagliaritana Impredia, che si era aggiudicata l’appalto, ebbe un contrasto sulle modalità di esecuzione dei lavori. Il Comune imponeva i lotti funzionali, e nel 2019 arrivò «la risoluzione contrattuale».

Nuovo incarico

Nel 2023 nuovo avvio dei lavori da parte di un’altra impresa. A inizio anno le prime case furono consegnate, con qualche polemica approdata in Consiglio comunale a causa di infiltrazioni. Ora il via alla demolizione per il completamento dell’opera da parte della Cascina Costruzioni di Roma, che si è aggiudicata l’appalto con 1,321 milioni e 365 giorni di tempo per completare l’opera.

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