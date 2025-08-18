Su Piccoli ritorna la Fiorentina Il Bologna si tuffa su Zortea 

Lunedì primo settembre 2025, ore 20. Solo quel giorno, a quell’ora, sapremo chi farà parte del Cagliari edizione Pisacane almeno fino a gennaio. Ma attenzione ai primi colpi di coda del mercato, a pochi giorni dai primi impegni di coppa e campionato. Perché ci sono club importanti che hanno a che fare con le prime noie dell’organico, fra infortuni e presunti flop, o magari costretti a cessioni eccellenti. Ecco perché soprattutto in queste ore ad Assemini si guarda con ansia verso l’armadietto di Roberto Piccoli – il più gettonato nelle onde di radiomercato – o quello di Nadir Zortea, ma arrivano richieste anche per Zito Luvumbo, Adam Obert e Mattia Felici.

Capitolo Piccoli: la cifra che il Cagliari esige dovrà essere intorno al doppio rispetto ai 12 milioni e mezzo sborsati per il riscatto dall’Atalanta. Il ritorno di fiamma da parte della Fiorentina, proprio l’avversaria d domenica sera alla Unipol Domus nella partita d’apertura della stagione, c’è ma manca l’affondo. Attenzione alle offerte dell’ultimora dalla Premier. Nel club viola si pensa a piazzare l’attaccante argentino Lucas Beltran per poi andare all’assalto dell’ex Atalanta, ma la cifra richiesta dal Cagliari – dai 25 ai 30 milioni di euro – è ancora giudicata troppo elevata. Occhio anche al Napoli, che ha perso per almeno due mesi l’attaccante principale, il belga Romelu Lukaku: la squadra di Antonio Conte, che in questo momento ha soltanto Lorenzo Lucca come riferimento nel settore avanzato, si sta rituffando nel mercato e anche il profilo di Piccoli sarebbe nell’agenda del responsabile dell’area sportiva del Napoli, Giovanni Manna.

Gli altri

Zortea piace al Bologna che oggi è in pole rispetto a Valencia e Crystal Palace. Intorno agli 8 milioni di euro potrebbero arrivare addirittura le firme, i sei gol realizzati nella passata stagione lo hanno collocato in cima alle preferenze di chi cerca un calciatore che sappia coprire tutto il campo e che all’occorrenza “veda” la porta. Luvumbo sta mostrando – a tratti – il suo lato migliore: imprevedibilità, velocità e una discreta capacità di provare la soluzione dai quindici, venti metri, soprattutto partendo da destra: piace in Serie A (Bologna, Parma e Roma) ma anche a Mainz e Tolosa, ma il Cagliari – a meno di una proposta “indecente” – non pensa di privarsene in questa sessione. Un discorso simile per Obert, che piace fuori dall’Italia ma che sembra avviato verso una maturazione tecnica interessante, circostanza che potrebbe convincere Pisacane a far saltare la cessione. Felici interessa a Cremonese e Sassuolo, Pisacane non lo sta utilizzando e la base da cui imbastire una trattativa è di 3, 4 milioni.

Sampdoria e Palermo sono su Veroli e Radunovic, Catania e Salernitana puntano su Vinciguerra.

L’attacco

Oggi a disposizione dell’allenatore Pisacane ci sono Esposito, Kilicsoy, Borrelli e Pavoletti, oltre Piccoli e Luvumbo. L’eventuale partenza degli ultimi due obbligherebbe il ds Angelozzi a tornare sul mercato per un acquisto importante?

