“Su pedicoccone” dei piccoli, niente auto nelle vie del centro 

È una tradizione secolare che si rinnova di anno in anno, e anche ieri “Su pedicoccone”, a Dorgali, ha riempito le vie del paese di bambini festanti, alla ricerca di un’offerta per il giorno dei defunti. Se è vero che negli anni alcuni aspetti della tradizione sono andati perduti, e che feste di importazione come Halloween si stanno affermando sempre di più, “Su pedicoccone” resta una delle usanze più amate ed attese da bambini e adulti, e per celebrarla degnamente e in sicurezza è da qualche anno oggetto di valorizzazione da parte dell’amministrazione comunale.

«Per sostenere “Su pedicoccone” anche quest’anno abbiamo liberato le strade dalle automobili - afferma la sindaca Angela Testone - consentendo a centinaia di bambini di poter celebrare la ricorrenza in sicurezza. Grazie alla collaborazione della biblioteca e dell’assessorato ai Servizi sociali, il Comune ha potuto offrire un “pedicoccone” simbolico ai bambini, come una penna o dei pennarelli». Fino a una cinquantina di anni fa, “Su pedicoccone” veniva raccolto in cestini o sacche di pelle, e la donazione consisteva raramente in dolcetti, più spesso in melograni, fichi secchi, noci e mele cotogne. Negli anni a venire i più comodi zainetti hanno sostituito i cestini, e sono ormai pochi i bambini a ricordare (e celebrare) l’antica e poco elegante filastrocca/sortilegio riservata agli avari.

