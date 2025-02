Su Pardu, abitare tra fango e buche 

Tra fango, buche e una strada stretta in mezzo a canneti e fichi d’india, per chi abita nella strada vicinale Santa Rosa, in località Su Pardu, a Sestu, uscire di casa sta diventando un’avventura. Il racconto di Katia Piga, residente, parla chiaro: «Ho già rifatto tre volte gli ammortizzatori dell’auto», spiega.

La protesta

Situata vicino a una delle falde acquifere che si trovano vicino a Sestu, la strada in terra battuta ha da sempre questi problemi: «Sono cresciuta qui, e vivo qui da quarant’anni», spiega Piga, «non è mai cambiato molto». Il problema principale della strada sta nel suo essere stretta, e in alcuni punti i canneti e i fichi d’india rendono difficile passare in auto, senza rischiare un frontale con chi viene dall’altra parte. «Avremmo bisogno di un aiuto dal Comune, con cui comunque siamo costantemente in contatto», continua la donna. Nella strada abitano una decina di famiglie, una zona dove proprio il Comune ha messo uno dei tabelloni che servono per segnalare un eventuale rischio idrogeologico, in collaborazione con la Protezione Civile: «La casa è proprio accanto al fiume, in passato ho visto allagamenti». Infine c’è la questione delle enormi buche: «Accompagno le mie figlie fuori sempre un auto, altrimenti non sarebbe possibile uscire di casa senza sporcarsi di fango», continua Piga.

Strade diastrate

Una situazione che è l’ennesimo capitolo nel libro delle strade rurali disastrate, più di 50 km attorno a Sestu, su cui anche l’opposizione ha puntato il dito, mentre l’amministrazione prova a risolvere, eseguendo vari interventi: «Si inizia a intervenire quando insiste il maltempo rendendo i lavori praticamente inutili. Bisognerebbe far eseguire le manutenzioni d'estate, perché farle adesso significa solo sperperare soldi pubblici», dice la consigliera di Articolo Uno Anna Crisponi.

Il Comune

Nel frattempo sono stati sbloccati i fondi e completato il progetto per asfaltare la vicina strada Su Pardu, dove a breve dovrebbe iniziare anche una manutenzione straordinaria, ma anche qui a Santa Rosa qualcosa potrebbe cambiare. «Il progetto e i lavori di manutenzione straordinaria di questa strada prevedono un miglioramento della sede stradale duraturo nel tempo», annuncia la sindaca Paola Secci. Nel dettaglio l’assessora Roberta Argiolas spiega: «Da inizio gennaio abbiamo ripreso con la manutenzione delle strade rurali che consiste nella ricarica di materiale di diversa pezzatura in base al fondo, risagomatura e pulizia dei cigli stradali con rullo per compattare». Si pensa anche alla realizzazione di un canale drenante, per contenere gli effetti di esondazioni dell’acqua nella falda. Per quanto riguarda fichi d’india e canneti, «dovrebbe essere la stessa proprietà ad intervenire», rimuovendoli.

