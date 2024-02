Su Pardixeddu, lavori per la rinascita 

Grosse buche e grandi pietre che impediscono il transito di auto e delle persone, erba alta e secca. Si presenta così il terreno tra via Monte Marganai e via Arcuentu, nella lottizzazione di Su Pardixeddu, usato da sempre come parcheggio. Ma ora c’è uno spiraglio. L’amministrazione comunale ha in programma la riqualificazione che comprende la realizzazione di parcheggi, un’area giochi, illuminazione e nuovi marciapiedi.

La novità

Lo annuncia il sindaco Tomaso Locci: «Sono previsti 40 parcheggi ma anche uno spazio attrezzato con giochi per i bambini tra i quali altalene e un’altra attrazione sempre dedicata a loro». Insieme al terreno, che quindi verrà asfaltato, sarà riqualificata anche l’area attorno, quindi anche altre strade. Il terreno oltretutto si affaccia sulla trafficatissima via Cesare Cabras, dove è previsto il rifacimento dell’asfalto e del marciapiede. «Ovviamente nella riqualificazione dello spazio di Su Pardixeddu è compresa anche l’installazione di nuova illuminazione», precisa il primo cittadino. «Un intervento molto importante per il quale verrà utilizzata una parte dell’avanzo di bilancio approvato gli scorsi mesi, per la precisione l’investimento sarà di circa 400 mila euro. A breve arriverà il progetto definitivo, dopodiché tra qualche mese ci sarà l’affidamento all’impresa che sarà incaricata della gestione dei lavori, i quali confidiamo partiranno nel giro di poco tempo dopo la presa in carico da parte della ditta».

Il rilancio

Secondo il sindaco Locci, con l’intervento in programma, si ridà «dignità alla zona di Su Pardixeddu, da troppo tempo abbandonata a sé stessa. Questo progetto è possibile grazie all’apporto fondamentale degli uffici dell’Urbanistica, del presidente della commissione omonima Ignazio Tidu e della consigliera Francesca Cavalieri che è stata la prima a interessarsi». Gli abitanti della zona aspettano con ansia l’avvio dei lavori. Massimiliano Serreli abita in via Marganai: «Quando mi affaccio vedo uno spettacolo indecoroso. Innanzitutto l’erba alta e secca, e con il vento di maestrale c’è sempre il timore che possa scoppiare un incendio dalle conseguenze inimmaginabili. Basta poco, una sigaretta gettata ancora accesa, ma anche il gesto sconsiderato di qualche malintenzionato». Alessandro Lai, abitante di via Arcuentu, aggiunge: «È giusto asfaltare e regolamentare i parcheggi. Ora il terriccio, quando c’è vento, raggiunge i balconi. Si formano pozzanghere e fango dopo che piove. Ben venga anche l'area giochi: questa zona deve rinascere».

