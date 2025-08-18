Su Palu olianesu, questa sera è subito sfida 

15 vicinati e 15 storie si intrecciano questa settimana in occasione di Su Palu olianesu, il palio dei vicinati di Oliena. «Ogni vicinato ha un’anima, un colore, una storia. Ogni tratto, racconta un pezzo di Oliena. Abbiamo trasformato l’orgoglio del Palio in qualcosa che va oltre il giorno della festa», così descrivono il programma gli organizzatori, componenti del comitato San Lussorio Leva ’95.

A sfidarsi stasera alle 17, con fantini e cavalli, i vicinati: Sos Aracios, Janna Vahile, Arenaglios, Melathu, Sa Banditta Monte Mannu, S'Ortu de su re, Masiloghi Managheri, Untana Nova Bonaera, Fala ’e Nodi, Varasoro, Predu Murta, Mussudorrai, Luitti, Pentuma e Mula, Bavoghile. Oggi la festa comincia con una notte di musica e divertimento in compagnia della Jova band, che dalle 22 farà cantare a squarciagola i grandi successi di Jovanotti. A seguire un tuffo nel passato con Nostalgia '90, in cui i partecipanti rivivranno le hit della storia degli anni Novanta. Domani, stesso orario, spazio ai canti a chitarra, con una serata d'onore per Francesco Demuro e con Emanuele Bazzoni, Daniele Giallara, Torangelo Salis, Franco Dessena, Alessandro Carta e Graziano Caddeo. Nel corso della serata il Comune di Oliena guidato da Bastiano Congiu e la Leva 1995 conferiranno al tenore di fama internazionale Francesco Demuro un prestigioso riconoscimento, a nome della comunità, per i meriti artistici e per il suo ruolo di ambasciatore della Sardegna nel mondo. A collaborare ci sarà anche Maria Luisa Congiu. Presenta Giuliano Marongiu. Il 23 agosto spazio a Enrico Nigiotti per cantare sotto le stelle. (gi. pit.)

