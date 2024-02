Su Palu, la grotta svela un segreto 

C’è un passaggio oltre i sifoni, per continuare l’esplorazione di Su Palu. Chissà quali altre meraviglie custodisce la grotta parte del sistema carsico della Codula di Luna, esteso per 74 chilometri, considerato il più lungo d'Italia. Scoprire nuovi ambienti, superare gli ostacoli, come due sifoni allagati per passare oltre. Risalire le acque del fiume sotterraneo che la attraversa. È l'ambizioso progetto “Sa Ciedda a Monte del Sistema” organizzato dalla Commissione speleo subacquea e dal Comitato tecnico della Federazione speleologica sarda. Si è appena conclusa la campagna che ha visto impegnati da mese di gennaio un gruppo di speleologi. Il sogno è poter visitare un giorno le zone ancora mai illuminate, inesplorate e misteriose che si trovano oltre i sifoni “sa ciedda”. «C'è ancora tanta grotta da scoprire», dice Enrico Seddone, coordinatore della missione. E i risultati dicono che c'è la possibilità.

Mappare

I rilievi hanno evidenziato un passaggio che permetterebbe di oltrepassare il sifone anche ai non sub e quindi scoprire nuovi ambienti. Ma questo avverrà nel capitolo due della missione. L'obiettivo di questa era mappare, con la migliore accuratezza possibile, le gallerie attive, fossili e sommerse più lontane della grotta di Su Palu, individuare un bypass dei sifoni di Sa Ciedda e poter così rilanciare le esplorazioni a monte. Circa 190 gli speleologi impegnati, il campo base a Teletottes a Codula di Luna, a pochi passi dall'entrata della grotta di Su Palu. Uomini e donne, di tutte le età. Una grande famiglia, ognuno con un compito: dal trasporto dei materiali necessari, alla rilevazione e alla misurazione delle gallerie, per migliorare la mappatura della grotta e svelarne i segreti.

Il naso

Gli speleosub hanno lavorato con il sistema “naso”, sensori che rilevano i gas nella grotta, per verificare se esiste un collegamento aereo tra le parti già note e quelle oltre i sifoni. Il progetto ha già ottenuto risultati importanti, come la scoperta di nuovi ambienti e la raccolta di dati scientifici. «Il primo capitolo di questo bellissimo progetto si è concluso – commenta Enrico Seddone - A breve sapremo con precisione dove indirizzare le nostre ricerche per individuare il bypass del sifone e raggiungere il mondo oltre. Il capitolo due sarà questo, cercare e trovare». Davide Godani è uno degli speleosub che hanno effettuato i rilievi nei sifoni di 50 e 200 metri di lunghezza: «Un'emozione forte, un posto unico, il più bello mai visto». Cinzia Mulas, ha seguito il coordinamento delle attività esterne «Abbiamo ancora un mondo tutto da esplorare».

RIPRODUZIONE RISERVATA