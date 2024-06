Su Pallosu, un teschio affiora in spiaggia Archeologi in azione 

Da lontano non era chiarissimo cosa fosse affiorato dalla sabbia, poi è bastato avvicinarsi per capire che si era davanti a un inquietante ritrovamento: dalla sabbia è emerso un teschio. Vicino altre ossa e parte di uno scheletro umano. La misteriosa scoperta è stata fatta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Su Pallosu, nella marina di San Vero Milis. Alcuni bagnanti hanno avvisato subito i carabinieri e adesso spetterà agli esperti e agli studiosi della Soprintendenza effettuare accertamenti più precisi su quelle ossa; da una prima ipotesi degli investigatori si pensa che possano risalire all’epoca romana.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri quando alcuni bagnanti hanno notato quelle ossa e poco distante il teschio proprio a ridosso di una duna, dove recentemente ci sono stati smottamenti. Un po’ allarmati per il ritrovamento, i bagnanti hanno allertato subito i carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sulla costa. Dopo un primo sopralluogo, i militari hanno chiesto l’intervento della Soprintendenza che dovrà effettuare dei rilievi per fare chiarezza su questi resti ritrovati a pochi passi dal mare. Inizialmente i vigili urbani di San Vero hanno posizionato un telo sopra il teschio e i resti dello scheletro, a fine serata le ossa sono state rimosse da un archeologo. ( v.p. )

