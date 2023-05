Su Nuraxi, ricorso al Tar contro il fotovoltaico 

Il consigliere di minoranza, Giovanni Usai, auspica l’arrivo in tempi rapidi di una disciplinare sulle aree idonee allo sviluppo delle fonti rinnovabili: «Opportuno trovare un giusto compromesso per la produzione di energia pulita. Noi siamo favorevoli e votiamo a favore perché l’impianto non è visibile dal sito Unesco».

Clima teso e pareri discordi tra maggioranza e opposizione. Barumini, Tuili e altri 6 enti locali fanno parte del Piano di gestione del sito Unesco, in un contesto di pregio ambientale e di stretta tutela come il Parco della Giara. «Questo via libera è preoccupante e offensivo per le nostre comunità che in nome della giusta tutela del paesaggio e dei siti archeologici devono sottostare a regole e procedimenti lunghi e gravosi», sottolinea il sindaco di Barumini, Michele Zucca. La Soprintendenza si era infatti espressa negativamente, ad indicare una forte necessità di tutelare e conservare il patrimonio culturale che consiste sia nel sito di Su Nuraxi, ma anche di altri siti archeologici nelle vicinanze.

Non solo eolico, ora intorno al sito Su Nuraxi di Barumini potrebbe arrivare presto un impianto fotovoltaico. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato il via libera al progetto di un agro-fotovoltaico “Green and Blue Serra” nel comune di Tuili che ricade integralmente nel piano di gestione del sito Unesco. La decisione è arrivata nonostante il parere negativo espresso dalla Soprintendenza operante sul territorio. Il Consiglio comunale di Barumini si oppone e mercoledì scorso ha deliberato per promuovere un ricorso al Tar.

In Aula

Le voci

Sulla linea del no la Fondazione Barumini Sistema Cultura: «Riteniamo paradossale e assurdo che non si tenga conto del parere negativo, già formalmente rilasciato, della Soprintendenza archeologica – sottolinea il presidente Emanuele Lilliu – scavalcare questi pareri concedendo il via libera a questi progetti vorrebbe dire creare un grave precedente a danno di territori oggi tutelati per le loro bellezze storiche, ambientali e archeologiche». Così Luca Saba, direttore Coldiretti Sardegna: «Sui grandi impianti fotovoltaici in territori sensibili dal punto di vista paesaggistico e turistico-archeologico, come già ribadito sul fronte dei parchi eolici, riteniamo fondamentale la piena condivisione e coordinamento dei progetti con le comunità locali. Non serve ulteriore consumo di suolo, specie vicino ai luoghi tutelati, ma è necessario un piano più ampio di sviluppo energetico che la Regione deve individuare per tarare gli interventi nelle aree più adatte a questo tipo di infrastrutture».Le parti coinvolte adesso dovranno attendere che il Tar si pronunci per decidere se il parco fotovoltaico di 15mila kw in località Guranu potrà essere realizzato.

