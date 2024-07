Su Nuraxi più vicino con il bus dedicato 

Il sito Unesco di Su Nuraxi e gli altri siti archeologici di Barumini non sono mai stati così vicini ai turisti e alle grandi città della Sardegna. È stato presentato ieri il Barumini Link, un servizio che rivoluziona l’accessibilità ai siti grazie al collegamento con la rete ferroviaria sarda, a partire dal 5 agosto e per tutto l’anno. Una novità per l’estate turistica sarda.

L’accordo

Il progetto di intermodalità è frutto della collaborazione tra la Fondazione Barumini Sistema Cultura e Trenitalia. Previsto un collegamento integrato ferro-gomma con bus che partono dalla stazione ferroviaria di San Gavino Monreale e in 35 minuti accompagnano direttamente al sito di Su Nuraxi. Due le corse giornaliere nei giorni feriali. Una nei festivi fino al 30 settembre. Dal primo otttobre una corsa quotidiana. Francesca Caradonna, direttrice regionale di Trenitalia elogia il risultato ottenuto dopo un percorso lungo: «Tramite la creazione di una stazione virtuale, dal 3 agosto sarà possibile cercare su tutti i canali di vendita e informativi di Trenitalia, anche Barumini». Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione, spiega: «L’obiettivo è semplificare l’arrivo a Barumini che spesso richiede il noleggio di auto o il ricorso a tour operator. Ora sarà più semplice grazie al biglietto unico acquistabile su Trenitalia». Anche il sindaco di Barumini, Michele Zucca, ha espresso entusiasmo per il progetto, che contribuirà a rafforzare le politiche di sviluppo territoriale e a sostenere i flussi turistici. «Speriamo che questo progetto possa servire da modello per altre aree vicine».

Le voci

Valentina Uras, direttrice regionale dei Musei, ha aggiunto che l’accessibilità è cruciale per mantenere il riconoscimento Unesco de Su Nuraxi: «Questo progetto rende il sito ancora più accessibile ed è fondamentale per la sua valorizzazione e crescita». Rossana Podda, dirigente dell’Assessorato al Turismo, ha sottolineato che il “Barumini Link” rappresenta un accordo importante, non solo per il territorio della Marmilla, ma per tutta la Sardegna e oltre, come un punto di partenza per ulteriori miglioramenti nella mobilità del turismo in Sardegna: «Dobbiamo lavorare tra assessorati (Turismo e Trasporti) affinché si agisca in sincronia perché sappiamo quanto in Sardegna i trasporti non siano adeguati, soprattutto sotto la voce turismo. L’Assessorato sarà a disposizione per continuare il percorso iniziato oggi».

Il futuro

«La Fondazione ha investito risorse proprie per avviare il servizio e la continuazione del progetto dipende principalmente dal supporto della Regione - aggiunge Lilliu - Con un biglietto di 7,30 euro per la tratta Cagliari-Barumini si prevede un incremento delle visite al sito e la Fondazione spera in una conferma anche per il prossimo 2025 dimostrando la sua utilità attraverso i numeri». Tonino Chironi, segretario della Fondazione, sottolineanea la necessità di una migliore mobilità interna in Sardegna, soprattutto per i passeggeri che si spostano tra le varie località, invocando una collaborazione tra assessorati regionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA