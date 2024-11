Su Nuraxi, nasce il parco archeologico 

Con un finanziamento a sei zeri – da 2,8 milioni di euro per la precisione – si apre definitivamente la strada alla realizzazione del Parco archeologico e culturale di Barumini. La somma sarà ripartita in cinque linee di intervento che interessano Su Nuraxi, il Centro Giovanni Lilliu, il laboratorio di restauro, la formazione specialistica e la valorizzazione di percorsi turistici. L’investimento permetterà di valorizzare il sistema culturale e archeologico non solo di Barumini, ma di tutta l’area, con interventi che garantiranno nuove opportunità di sviluppo per il territorio e faranno da volano all’economia locale.

Gli interventi

Un milione di euro al restauro del villaggio nuragico a Su Nuraxi, al consolidamento di alcune murature e a interventi su biglietteria e aree di sosta. Circa 300mila euro per l’acquisto di attrezzature specialistiche destinate al Laboratorio di restauro. Cento mila euro serviranno, invece, per interventi di manutenzione degli edifici. Lo stanziamento non trascura la parte relativa alla formazione specialistica: 150mila euro per professionalizzare il personale della Soprintendenza di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano nell’utilizzo delle nuove attrezzature. «È un progetto ambizioso che può trasformarsi in un modello di sviluppo per tutta la Sardegna e dimostra come il patrimonio culturale, e in particolare la civiltà nuragica, possano diventare strumenti di crescita economica e sociale – dice Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini –. Un ringraziamento va alla presidenza della Regione e all’assessorato alla Programmazione per il supporto all’iniziativa che guarda al futuro ma affonda le sue radici in un lungo percorso di valorizzazione del nostro patrimonio».

Sostenibilità

Al Centro Giovanni Lilliu sono stati destinati 800mila euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto nel pieno rispetto del contesto paesaggistico. L’energia prodotta renderà autonomi il nuraghe Su Nuraxi, Casa Zapata e lo stesso centro, mentre l’eventuale surplus sarà destinato a soddisfare il fabbisogno energetico di locali di proprietà del Comune: uffici, scuole, biblioteche, ecc. «Un passo importante verso la sostenibilità e l’ulteriore valorizzazione del territorio: energia pulita e rispetto per il nostro patrimonio, a beneficio della comunità intera», commenta soddisfatto il sindaco, Michele Zucca.

Parco archeologico

L’azione chiave per il futuro della zona sarà quella della valorizzazione e dei percorsi turistici. Le altre risorse saranno impiegate per completare il percorso di visita di Casa Zapata e per l’acquisizione dei terreni privati che collegano Su Nuraxi, la stessa Casa Zapata e il Centro Giovanni Lilliu. «Questo passaggio» – conclude Lilliu – «sarà decisivo per creare un unico grande sistema archeologico e culturale che rappresenta un passo verso il Parco archeologico e culturale di Barumini. Sono questi i primi passi concreti verso la realizzazione di un grande parco in grado di unire i tre siti più importanti del territorio in un unico circuito integrato».

