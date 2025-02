Su Nuraxi: l’Università pensa a un Erasmus dell’archeologia 

Ieri, a Barumini, una giornata di confronto e condivisione all’insegna dell’archeologia. Su iniziativa dell’Università di Cagliari, una decina di rettori arrivati da diverse regioni italiane si sono ritrovati per conoscere da vicino una delle realtà più importanti del panorama archeologico internazionale. La scelta di Barumini non è casuale: qui, nel paese che ospita il sito Unesco di Su Nuraxi, ha preso il via il primo corso di laurea in Conservazione e restauro dell’ateneo cagliaritano che consente ai primi sedici studenti di specializzarsi lavorando direttamente su reperti locali. Il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu, ha sottolineato il valore di questa sinergia: «Barumini è un esempio di collaborazione tra diversi enti: Fondazione, Soprintendenza e Università, che hanno unito competenze e risorse per creare un progetto che forma giovani professionisti e contribuisce a rafforzare l’attrattività del nostro territorio». Per il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola è stata: «Un’importante occasione di confronto e condivisione con i rettori di diversi atenei e si sono affrontati temi come l’idea di creare un Erasmus italiano dedicato all’archeologia che consentirebbe a studenti di diversi ambiti archeologici di vivere periodi di scambio culturale e formativo». ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA