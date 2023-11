Su Nuraxi-Giara a bordo dei trenini 

Un circuito speciale per il turismo in Marmilla. I comuni di Barumini e Gesturi, la Fondazione Barumini sistema cultura e la Fondazione Mocci Demartis Attilio (Fomda) hanno deciso di collaborare per valorizzare il territorio. Nasce così il progetto “Archeologia e natura … uniti”: quattro trenini pronti a viaggiare per accompagnare i turisti da una parte all’altra della Giara e valorizzare le importanti risorse archeologiche, naturalistiche, architettoniche e culturali che il territorio è in grado di esprimere.

I mezzi

Il cuore del progetto sono i trenini turistici, capaci di ospitare gruppi di 25-30 persone, per una distribuzione uniforme dei flussi e ridurre la presenza di auto sulle strade della Marmilla. Il progetto vale quasi 2 milioni e 35mila euro e il suo completamento è previsto entro la fine del 2025. I due comuni compartecipano con 12.500 euro a testa, un milione è cofinanziamento della Fondazione Barumini e il restante milione di euro è stato chiesto al Ministero tramite partecipazione al bando “Fondo di sostegno ai comuni marginali”. «Darà la possibilità alle migliaia di visitatori che ogni anno frequentato sia i siti culturali di Barumini che l’importantissimo patrimonio culturale e ambientale del Comune di Gesturi di poter usufruire in un unico itinerario di un’offerta turistica ancora più articolata e completa, attivando di fatto quei processi sinergici e virtuosi di collaborazione per la promozione e valorizzazione dell’intero patrimonio dei nostri territori», spiega il presidente della Fondazione Barumini, Emanuele Lilliu.

I vantaggi

Barumini, ai piedi della Giara, è famoso per l’imponente reggia di “Su Nuraxi”, costruita con rocce basaltiche provenienti dall’altopiano. È diventato patrimonio mondiale Unesco nel 1997. Qui, nei tre siti, Nuraghe, Casa Zapata (un polo museale al cui interno si trova il “Nuraxi ‘e Cresia”) e il Centro Lilliu, si registrano circa 100mila turisti all’anno, ma la distribuzione non è uniforme. «L’intervento vuole condurre i visitatori del nuraghe nelle strutture del paese e nel centro abitato col vantaggio di ridurre la mobilità veicolare e incentivare le attività economiche con maggiori movimenti interni», spiega il sindaco di Barumini, Michele Zucca. Gesturi, oltre alla sua Giara con i cavallini endemici, presenta due tipologie principali di edifici: quella padronale con dimora del proprietario, servitori, animali e raccolta dei prodotti, e quella povera con cortile più piccolo e abitazione a un piano, talvolta senza “lolla”. Sulla Giara passeggiano circa 20mila visitatori all’anno, ma solo il 10 per cento sembra esplorare davvero le ricchezze culturali e culinarie del paese. La festa di Santa Teresa d’Avila, Fra Nicola e la sagra dell’asparago attirano persone da tutta l’Isola. «Confidiamo nell’accoglimento della nostra proposta dal Ministero al fine di poter portare importanti risorse nel nostro territorio che abbiano il duplice effetto di promuovere i nostri principali attrattori turistici e generare indotto e occupazione», è l’auspicio del sindaco di Gesturi, Emilio Serra.

Le scuole

La proposta turistica ha anche un contributo scientifico-divulgativo. «L’obiettivo è utilizzare i trenini anche per realizzare progetti di educazione ambientale, sostenibilità e sensibilizzazione, rivolti alle scuole, ai cittadini e ai turisti, che sempre più spesso richiedono una vacanza attiva dal punto di vista culturale e ambientale», aggiunge Franco Picciau della Fomda.

