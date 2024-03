«Su Nuraxi? È stata la mia casa» 

«Su Nuraxi è un nuraghe composto da una torre centrale, quattro torri laterali e sette perimetrali e da una cinquantina di capanne». È come se il tempo si fosse fermato per Giovanni Sergi, colui che è stato il guardiano del nuraghe simbolo della civiltà nuragica nel mondo. A 79 anni ricorda ancora, e nei minimi particolari, il posto che definisce «la mia seconda casa». Ora vive nella comunità integrata “Concetta Ingrao Zapata” di Barumini, e racconta le sue avventure a tutti.

Gli inizi

Sergi è stato una figura chiave nel promuovere il complesso archeologico di Su Nuraxi prima degli anni 2000, nonostante le sfide derivanti da una disabilità per una meningite contratta da bambino. La sua infanzia è stata segnata dal bullismo ma, con il sostegno del padre Antonio, guida del nuraghe che ha partecipato agli scavi del 1951 in località Bruncu su Nuraxi, Giovanni Sergi ha trovato il suo riscatto, cominciando proprio con il padre l’avventura da futuro guardiano e guida del monumento. Dopo la morte del padre, la Soprintendenza di Cagliari ha permesso a sua sorella Teresina di assumere il ruolo che aveva il padre e di conseguenza consentire a Giovanni di continuare a esserne il guardiano. All’epoca l’ingresso al sito archeologico era gratuito: si viveva con le mance dei turisti e con una piccola rivendita di souvenir e bibite. «Non ha mai saputo né leggere né scrivere - dice sua nipote Barbara Figus - nella biografia che gli ha dedicato - non ci spieghiamo come abbia potuto imparare la storia del nuraghe, non solo in italiano ma anche in tedesco, inglese e francese». Infatti, alle sue guide assistevano persone da tutto il mondo e in oltre 35 anni di servizio ha conosciuto tanti capi di stato: i reali d’Inghilterra, di Spagna e alcune celebrità: «Mi ricordo ancora le gemelle Kessler», aggiunge sorridente. Ai turisti poco educati che salivano nei muretti diceva « Callaindi a terra, brutus Cartaginesus chi non seis atrus !», perché scherzosamente affermava che i cartaginesi erano dei nemici. Ha imparato la storia dai professori: «Ringrazio tanto il professor Lilliu per avermi istruito così bene. Conosco talmente bene il nuraghe che, se smontato, sarei in grado di ricostruirlo pietra per pietra», racconta Sergi.

Il futuro

Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, ne loda l’impegno: «È stato determinante nella salvaguardia e nella trasmissione di quel sapere che con lo stesso orgoglio oggi continuiamo a portare avanti».

