Su Nuraxi da tutto esaurito, in migliaia nel sito Unesco 

Su Nuraxi e gli altri siti di Barumini sono in cima alle mete preferite in Sardegna per il turismo archeologico-culturale. Se dal 1 aprile al 17 Agosto si sono registrate 73mila presenze, nei primi 17 giorni di agosto, oltre 14mila, tra sito Unesco de “Su Nuraxi”, Casa Zapata e Centro G. Lilliu. I numeri si fanno più importanti quando si analizzano i dati a ridosso del Ferragosto: in questa giornata, il totale degli ingressi tra i tre siti arriva a 1.450 presenze.

«Numeri da pre-pandemia, che dimostrano i risultati attesi dell’offerta culturale – commenta Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini – questo ci fa ben sperare per il proseguo della stagione che dovrebbe portare il 2024 a essere uno degli anni più importanti come presenze». Nelle sole giornate del 14, 16 e 17 agosto la somma degli ingressi nelle tre strutture ha superato le mille unità giornaliere: una settimana generosa, quella a ridosso del 15 agosto. Circa 4.500 persone dal mercoledì 12 al sabato 17. Tra coloro che hanno scelto Barumini, molti turisti provenienti dal resto d’Italia e dall’estero. Determinante, secondo Lilliu, la cooperazione attivata con i più importanti musei italiani, la Soprintendenza e la Direzione generale musei Sardegna: «Hanno rappresentato una svolta – aggiunge – ed è per questo che puntiamo a rafforzare le intese, come capiterà in occasione del prossimo Expo 2024 del turismo culturale».

