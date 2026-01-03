VaiOnline
Via Brigata Sassari.
04 gennaio 2026

Su Ninnieddu, premio al miglior quartese 

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Su Ninnieddu, il riconoscimento assegnato dall’associazione culturale Campidanu in occasione della chiusura dell’anno di attività. La premiazione è in programma domani alle 18 nella sala dell’affresco dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Interverranno il sindaco Graziano Milia e i responsabili del Centro Campidanu Susy Monni e Gigi Ibba.

Il premio viene dato ogni anno a un cittadino quartese che nel corso della vita ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione di Quartu Sant'Elena: è un attestato di riconoscenza e merito dedicato a chi opera per il bene della città senza cercare le luci della ribalta. Il riconoscimento negli anni scorsi è stato conferito tra gli altri a Coccola Rosas fondatrice dell’Sos Quartu e al direttore de L’Unione Sarda Emanuele Dessì, e inserito nell’ambito dell’iniziativa. E anche all’intero corpo di Polizia locale per ringraziare per l’impegno profuso ogni giorno a servizio dei cittadini.

E quest’anno sarà festa doppia perché il centro culturale Campidanu celebra i 50 anni dalla sua fondazione nonché 31 anni della manifestazione De Suncunas (all'improvviso. (g. da.)

