Su Ninnieddu, premio al miglior quartese 

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Su Ninnieddu, il riconoscimento assegnato dall’associazione culturale Campidanu in occasione della chiusura dell’anno di attività. La premiazione è in programma domani alle 18 nella sala dell’affresco dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari. Interverranno il sindaco Graziano Milia e i responsabili del Centro Campidanu Susy Monni e Gigi Ibba.

Il premio viene dato ogni anno a un cittadino quartese che nel corso della vita ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione di Quartu Sant'Elena: è un attestato di riconoscenza e merito dedicato a chi opera per il bene della città senza cercare le luci della ribalta. Il riconoscimento negli anni scorsi è stato conferito tra gli altri a Coccola Rosas fondatrice dell’Sos Quartu e al direttore de L’Unione Sarda Emanuele Dessì, e inserito nell’ambito dell’iniziativa. E anche all’intero corpo di Polizia locale per ringraziare per l’impegno profuso ogni giorno a servizio dei cittadini.

E quest’anno sarà festa doppia perché il centro culturale Campidanu celebra i 50 anni dalla sua fondazione nonché 31 anni della manifestazione De Suncunas (all'improvviso. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA