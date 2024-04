“Su mundu tundu” e altre storie: per continuare a sperare 

Una musicalità che nasce dalla voce e arriva al cuore per esprimere un messaggio di speranza. “Su mundu tundu”, pubblicato da Amico Libro (pp. 350, 20 euro, è una raccolta di componimenti scritta da Roberto Pireddu, che ha scelto il sardo come lingua dell'espressione spontanea e la traduzione in italiano per una condivisione ulteriore.

Nato a Capoterra nel 1966 e impegnato per professione nel settore dell'edilizia, ha da sempre avuto la passione per l'arte e per la narrazione. «L'idea dell'opera», che sarà presentata oggi alle 17 nella Casa Melis di Capoterra, «è nata gradualmente», spiega. «Prima ho scritto semplici pensieri, poi racconti più articolati, e un anno fa ho deciso di dare concretezza alla fantasia e all'immaginazione che mi hanno accompagnato per tutta la vita».

La formazione al liceo artistico ha creato le basi per una tecnica che con il tempo si è affinata: i componimenti sono accompagnati da illustrazioni suggestive ed evocative, per un lavoro composito in cui l'arte si declina nei suoi vari linguaggi. Fatti autobiografici e stati d'animo, il rapporto con l'ambiente e con l'altro, la presenza di forze superiori, la guerra e il femminicidio sono solo alcuni dei temi trattati in un percorso che procede per associazione di idee: spontaneo nell'ordine ma rigoroso nel concetto da esprimere.

«La sequenza dei testi segue un'operazione mentale volta a dare un messaggio di speranza», continua Pireddu. «A prescindere dai fatti negativi che la vita ci riserva, dobbiamo sempre concederci un pensiero positivo». Il tema della morte, al centro del primo testo, infatti corrisponde all'ultimo della raccolta: una ninna nanna pensata per un neonato, che è un inno alla vita. È ampio anche il ventaglio dei toni usati: dall'ironico al riflessivo, per un'immersione introspettiva nell'uomo che sente di appartenere a un mondo grande, quello che dà il titolo all'opera, ma che poi si ritrova nella specificità della sua comunità, dotata di sfumature esclusive. Come quelle linguistiche. «Per la composizione», spiega ancora l'autore, «ho scelto il sardo campidanese, ma nella variante che mi è più familiare: quella capoterrese. Ha sonorità uniche, che la rendono peculiare anche rispetto a quelle dei paesi vicini».

