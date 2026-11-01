“Su mortu mortu”, rivive l’antico rito 

Tanti bimbi per strada con sacchetti in mano e in molti casi genitori a distanza bussano nelle case per rinnovare la tradizione di “Su mortu mortu”. Nuoro ieri mattina si anima con frotte di bambini entusiasti che raccolgono nelle case dolcetti, snack e soldini.

Oggi è in programma un nuovo appuntamento, a partire dalle 16.30 nel corso Garibaldi e nelle vie limitrofe. Il centro cittadino accoglierà bambini e famiglie per una tradizione che da sempre, con dolcezza, unisce i defunti e i piccoli che saranno coinvolti in un percorso guidato tra i negozi aderenti, accompagnati dallo staff di “Dietro mamma non siamo”, realtà che ha ideato e promosso l’iniziativa.

Lo staff aveva già avviato il 23 ottobre una serie di appuntamenti dedicati ai piccoli e alla riscoperta dell’antica tradizione sarda.

Per i bambini e i loro sacchetti ci saranno caramelle e piccoli doni messi a disposizione dai commercianti, che hanno accolto con entusiasmo la proposta e l’hanno arricchita in modo ulteriore.

Accanto alle ideatrici, c’è il Centro commerciale naturale “Corso Garibaldi e vie limitrofe” guidato dal presidente Salvatore Piredda, che ha curato il coordinamento organizzativo, la comunicazione e l’acquisto dei dolcetti.

L’obiettivo è quello di riportare le famiglie nel centro storico, valorizzare le attività commerciali e rafforzare il legame tra generazioni e comunità. L’invito è aperto a tutte le famiglie e ai loro piccoli. Anche l’intera città è invitata a partecipare e assistere al “pomeriggio di magia”.

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