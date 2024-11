Su mortu mortu anima la città, Halloween si festeggia nei locali 

Nuoro riabbraccia la tradizione di “Su mortu mortu”, ma non disdegna neppure Halloween. Giovedì, ieri e oggi giornate di gioia per i più piccoli che hanno festeggiato mascherati e armati di sacchetti e cestini per le feste. Tre giorni di iniziative, tra papassini, costumi paurosi e dolcetti.

Varie le iniziative di quartiere come quella di Preda Istrada con Su mortu mortu Predistradinu, organizzato dal comitato di San Giovanni Battista, che ha coinvolto adulti e bambini nella creazione di squadre pronte a bussare alle porte dei concittadini. La partenza è stata subito dopo la messa. I più tenaci sono riusciti addirittura a ottenere un premio. La serata è poi proseguita con lo spettacolo Patapum in collaborazione con Monica Corimbi, karaoke e musica.

Anche altri piccoli gruppi di genitori con bimbi e vicini di casa dei diversi rioni della città si sono organizzati per andare a chiedere l'offerta per le anime. Non solo singoli cittadini e comitati di quartiere, anche numerose realtà cittadine hanno deciso di tenere sollevate le serrande e accogliere piccoli e non, nel segno della tradizione e dello stare insieme. Ne sono un esempio Bim Bum Bam, lo storico Caffè Tettamanzi, Casa Ruiu, il Circolo Ubisti, e poi Killtime, Caffè America, Farmacia Daddi per citarne alcuni. Insomma, quest'anno Su mortu mortu nuorese ha avuto una marcia in più grazie alla volontà dei cittadini e delle attività.