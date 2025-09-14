Su Moriscau, asfalto a pezzi e forti disagi 

Griglie per la raccolta di acqua piovana danneggiate, cedimenti sull’asfalto e un tappeto di buche. Questo il panorama in località Su Moriscau a Sestu dietro ai centri commerciali. Una zona dove passano tanti mezzi pesanti e conduce all’impianto di produzione d’idrogeno realizzato da Italgas, che sarà inaugurato a breve.

Ma se l’ultimo tratto, fino all’impianto, è stato completamente riasfaltato, una parte invece deve ancora essere rimessa in sesto. Un disagio per chi si reca qua per lavoro o per acquisti. «La zona è inserita nell’elenco delle strade da asfaltare con priorità», garantisce l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. In base al regolamento comunale sarà proprio Italgas che ha svolto i lavori nella zona a occuparsi del ripristino della strada, come ha già fatto in via Veneto, ex Strada Provinciale 8, dove però i segni dei lavori si vedono ancora. «Se ci sono parti da completare lo farà il Comune con gli appalti che ha a disposizione».

