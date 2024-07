Su Montisceddu, nel parco tavoli da pic nic e pannelli 

Nei sentieri de Su montisceddu, a Guspini, sono stati montati tavoli per pic nic e pannelli informativi. «Alcuni lavori sono ancora in corso – avvisa l’assessore e vice sindaco Marcello Serru – e li stiamo monitorando costantemente con l'ufficio tecnico. Non vediamo l'ora che il percorso sia pronto». Il parco dei pini creato con i cantieri di rimboschimento realizzati negli anni ’60 è frequentato da escursionisti di ogni età che utilizzano i percorsi per fare attività ginnica e tenersi in forma. «Questi percorsi nel verde – garantisce Silvio Sanna, pensionato di 75 anni – sono l’ideale per chi non ama chiudersi in palestra e vuole praticare sport godendo della natura».

Tavoli e pannelli rendono ancora più fruibile il polmone verde del paese. Fra chi lo frequenta regolarmente c’è chi auspica l’apertura di un chiosco negli ex locali della vedetta antincendio, oggi vandalizzati. «Venivo qui da bambino con la mia famiglia», ricorda Albino Tuveri, 83 anni: «Trascorrevo ore felici. Si giocava, si raccoglievano pigne, si mangiava sul prato. Avevamo poche pretese. Oggi sono anziano ma cammino ancora bene e vengo qui volentieri: quando sono stanco mi piacerebbe poter consumare un caffè o una bibita in questi luoghi».

RIPRODUZIONE RISERVATA