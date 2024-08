“Su Monti Mannu”, sentieri nel verde sempre più frequentati 

Da soli, con la famiglia o in gruppo con amici: a Guspini sta prendendo piede la consuetudine di compiere escursioni nelle alture fuori dal paese, in cerca di refrigerio e di contatto con la natura. Giovani e anziani, residenti e turisti: si cammina nei tratturi di granito rosa tipico della zona, magari raccontandosi storie e leggende nate sui luoghi, come quella “ de su predi sconcau ”. È anche l’occasione per ammirare le sagome bizzarre e surreali dei massi scolpiti da vento in “Su Monti Mannu”: forme caratteristiche che riportano alla mente personaggi od oggetti. Fra le più apprezzate, “ Su sodrau ” (“Il soldato”) e, non distante, “ Sa rocca inquaddigada ”, anch’essa molto bella e caratteristica.

«Camminare sui sentieri “de su montixceddu”, passando accanto alla sorgente “di Luzziferu” per poi arrivare “Genn’è Frongia” e infine ritornare nel grande spiazzo del vecchio acquedotto del paese – assicura Alessio Pilloni uno degli organizzatori di queste escursioni – permette di godere spettacoli straordinari ma anche di ricavarne benefici fisici. La salute, frequentando questi luoghi, si rigenera. E volte basta una battuta per generare un momento di allegria che alleggerisce dallo stress».

Vedere frequentati e apprezzati questi luoghi abbelliti e messi in sicurezza dall’amministrazione comunale riempie di soddisfazione l’assessore all’Ambiente, Marcello Serru: «È stato fatto un grande lavoro e quello ottenuto è un grande risultato che ci sprona a continuare gli sforzi per curare le aree verdi urbane e non, come ad esempio il monte Santa Margherita».

Purtroppo nel corso del tempo in alcuni punti del territorio di Guspini, anche vicino ad alcune delle rocce più caratteristiche, la vegetazione è stata gravemente percorsa da ripetuti incendi. Molte aree della pineta sono state perse ma permangono luoghi e viste di straordinaria bellezza. Alberi di pini, sughereti e macchia mediterranea una varietà di uccelli servatici specie di primo mattino emanano profumi che rinvigoriscano le persone. Durante il percorso, in salita, esiste un fabbricato rustico oggi devastato dai vandali, realizzato con progetto della soppressa Comunità Montana Monte Linas: una sorta di rifugio, una bellissima struttura purtroppo completamente distrutta da vandali, attende da alcuni anni il ripristino.

RIPRODUZIONE RISERVATA