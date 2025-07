«Su Montevecchio serve pressare Igea» 

Sono passati dieci anni da quando Guspini è stato designato come soggetto attuatore del progetto di mitigazione del rischio nella macro-area di Montevecchio Levante, ma gli interventi non sono ancora partiti. Il consigliere di minoranza Marcello Pistis definisce l’opera «la più importante» e chiede all’amministrazione di rompere il silenzio: «Se Igea è il problema, ci aspettiamo che l’amministrazione alzi la voce pubblicamente e faccia pressione su Igea e Regione».

Nell’ultimo Consiglio comunale, l’assessore all’Ambiente Marcello Serru ha fatto il punto della situazione: «Nei tavoli tecnici ci facciamo sentire, ma lo scontro tra enti rischia di rallentare ancora di più il percorso. Anche la Regione si rende conto, probabilmente, della poca reattività – chiamiamola così – di Igea». Tra le criticità, anche la scadenza del progetto approvato: «Ci chiediamo come possa succedere che del progetto approvato sia stata fatta scadere l’autorizzazione e che quindi la procedura sia da rifare», sottolinea Serru. Il Comune, per accelerare, ha assunto un ruolo attivo: «Su richiesta della Regione, ci siamo presi in carico parte delle competenze. Stiamo collaborando con Igea», aggiunge l’assessore.Uno degli ostacoli più urgenti è legato all’esproprio per la realizzazione del canale di guardia, opera propedeutica all’avvio dei lavori veri e propri: «Finché non verrà deciso in modo chiaro come realizzare il canale e risolvere la questione dell’impermeabilizzazione, il nostro progetto non potrà chiudersi». Il Comune potrebbe eseguire direttamente i lavori del canale: «Un’altra incombenza per l’Ufficio tecnico del Comune, già carico di lavoro, ma necessaria per rimuovere gli ultimi ostacoli», conclude Serru. ( g. g. s. )

