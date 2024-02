«Nessuno, neanche una bestia, merita di subire le violenze che sono state inflitte a mio fratello. Dopo aver visto le sue ferite ho pianto per due mesi»: parla la sorella del servo pastore di Villasor sfigurato da violenze inimmaginabili, andate avanti per almeno un anno. «Io, per lui, ci sono sempre stata: mi feriscono certi commenti sul mio conto. Mi spiace, invece, che chi in paese sapeva non ci abbia avvisati».

a pagina 9