Su Marti Perra, l’invasione in maschera 

La leggenda narra che durante Su Marti Perra, chi veniva trovato a lavorare nei campi anziché partecipare ai festeggiamenti, venisse aggredito da un grosso gatto. Su Marti Perra, appunto. Quella leggenda, molto sentita, aveva una profonda funzione sociale: tutti dovevano essere presenti alla festa. Chi organizzando e chi aprendo le porte di casa a is maimulus, che ieri pomeriggio hanno girato il paese portando al seguito il carretto con Santu Nanì e raccogliendo i doni della popolazione.

I residenti hanno rafforzato lo spirito di comunità. Per gli ospiti l’occasione di assistere a un evento impreziosito dalla presenza di dodici gruppi mascherati provenienti da diversi paesi dell’Isola: Urthos e Buttudos (Fonni), Mamutzones (Samugheo), Su Bundhu (Orani), Tumbarinos (Gavoi), Tintinnatos (Siniscola), Janas e Amaymonaus (Ilbono), S’Urtzu e su Pimpirimponi (Sadali), S’Intibidu (Ardauli), S’Urtzu e sa Mamulada (Seui), Sa Vargia (Oniferi) e Is Scruzzonis (Siurgus Donigala).

A fare gli onori di casa Su Maimulu, il gruppo mascherato di casa che, tra due ali di folla, ha inscenato la tradizionale rappresentazione della lotta tra il bene (is maimulus) e il male inverno-natura selvaggia (s’urtzu ballabeni) con la tipica andatura. L’evento, organizzato dall’associazione Su Maimulu in collaborazione con il Comune, è stato presentato da Giuliano Marongiu e allietato dalle musiche della band Abacada. In serata si è tenuto il concerto dei Dilliriana. Sempre ieri si è svolta la sfilata dei carri a Villagrande con le premiazioni sotto le stelle in piazza Martiri.

RIPRODUZIONE RISERVATA